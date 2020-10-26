Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия

Минздрав России зарегистрировал еще одного производителя вакцины "Спутник V". Об этом сообщили сегодня в министерстве.

"Минздрав России внес изменения в регистрационное удостоверение вакцины для профилактики COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V), дополнив список производителей научно-производственной компанией ГЕНЕРИУМ", - говорится в официальном сообщении ведомства.

До сих пор вакцину производили в производственном подразделении НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, а также в компании "Биннофарм".

"Расширение списка производителей является важнейшим этапом программы по масштабированию производства, - отмечают в министерстве. - Новые производственные площадки позволят значительно увеличить объемы производимой вакцины и, соответственно, число россиян, вакцинируемых от новой коронавирусной инфекции".

Напомним, что сейчас продолжаются пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" с участием 40 тысяч добровольцев, в том числе, с участием старшей возрастной группы, которые, ориентировочно, закончатся в конце весны. В случае их удачного завершения начнется широкое применение вакцины для профилактики коронавируса.