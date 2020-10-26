Верховный суд разъяснил, как садоводам платить за электричество

Полезное разъяснение для садоводов и дачников сделал Верховный суд, когда перепроверил спор садового товарищества с энергетиками. Последние выставили СНТ огромный счет, с которым товарищество не согласилось. Спор дошел до Верховного суда, который встал на сторону граждан. Ситуация с оплатой оказалась настолько распространенной, что разъяснения Верховного суда пойдут на пользу многим садоводам.

Если лампочка не горит, это не значит, что света нет вообще. Возможно, просто две энергокомпании не договорились. Фото: Сергей Михеев

Конфликт у садоводов и энергетиков начался не сразу. Десять лет компания не проверяла оборудование, через которое садовое товарищество получало электроэнергию. А когда старый трансформатор все же поменяли, энергетики выставили товариществу неподъемный счет. Граждане платить отказались, и компания предъявила им иск за "неучтенное потребление электроэнергии".

Началом истории можно считать момент, когда сбытовая компания начала поставлять электроэнергию в только что созданное садовое товарищество. А спустя десятилетие пришла туда с проверкой оборудования. Выяснилось, что оно давно устарело и его надо менять. Переговоры руководства СНТ и энергетиков о замене оборудования шли долго и вяло.

В итоге садоводы заменили трансформатор самостоятельно. Больше полугода после этого энергосбыт принимал от СНТ показания счетчиков и выставлял счета на оплату потребленной электроэнергии. А потом, спустя семь месяцев, вдруг заметил, что на новом трансформаторе нет пломб. Вот тогда энергетики и потребовали от садоводов оплатить "неучтенное потребление энергии" за несколько месяцев. Сумму выставили приличную - больше 1,2 миллиона рублей.

Суд иск рассмотрел и отказал энергосбыту. Но апелляция отменила такое решение и приняла прямо противоположное. Вторая инстанция решила, что отсутствие пломб на трансформаторе свидетельствует-таки о допущенном товариществом "безучетном потреблении электроэнергии". Также в вину садоводам было поставлено то, что они не уведомили энергетиков о замене трансформатора в письменном виде.

Садоводы с таким вердиктом не согласились и дошли до Верховного суда. Они пытались доказать, что требовать с них оплату неучтенного потребления энергии нельзя. СНТ объяснило - никаких пломб не было и на старом трансформаторе, который работал на протяжении десяти лет. Все эти годы отсутствие пломб не смущало энергетическую компанию. Энергосбыт годами не интересовался трансформатором и не осматривал приборы. А когда агрегат поменяли, семь месяцев выставлял счета своему абоненту.

Верховный суд изучил материалы спора и отменил решение апелляции, оставив в силе решение первого суда, который отказал энергетикам в желании получить больше миллиона рублей за "безучетное потребление электроэнергии".

Дела о правильном начислении оплаты за электроэнергию сегодня считаются очень распространенными в наших судах. Энергетики стали активно выставлять гражданам счета и в случае неуплатытребовать исполнения обязательств. В том числе через суды.

Так, недавно Верховный суд объяснял, кому заплатят жильцы многоквартирного дома в Пскове за электричество. В этом доме после расторжения договора с управляющей компанией поставщик продолжил снабжать жильцов электроэнергией. Причем делал это, минуя управляющую компанию. Оплату он требовал непосредственно от собственников.

Жильцы дома пожаловались в прокуратуру. Они написали, что плату за электричество на общедомовые нужды им начисляют не по нормативу, а по показаниям приборов учета. В надзорном ведомстве решили, что действия поставщика были незаконными. Прокуроры выдали бывшему поставщику представление, которое тот обжаловал в суде.

Первая инстанция встала на сторону энергетиков. Вторая решила, что после расторжения договора с управляющей компанией энергетики стали непосредственным исполнителем коммунальной услуги - поставки электричества. По этой причине компания имела право от своего имени требовать с жильцов оплату электричества.

Прокуратура в свою очередь обжаловала это решение в Верховном суде. Представители надзорного ведомства пояснили: организация может являться непосредственным исполнителем коммунальной услуги и выставлять счета гражданам за электроэнергию от своего имени лишь при одном условии. Только в том случае, если с этим согласились собственники квартир на общем собрании. Однако такого общего собрания жильцы многоквартирного дома не проводили, подчеркнули прокуроры.

По мнению прокуратуры, отсутствие договорных отношений между управляющей компанией и энергосбытом не дает последнему права взимать платежи непосредственно с жителей дома. Верховный суд, выслушав доводы сторон, согласился с позицией прокуратуры.

Еще в одном похожем споре, Верховный суд решал, должна ли управляющая компания оплачивать электричество для общедомовых нужд, если собственники платят за свет непосредственно ресурсоснабжающей организации? Такой ворос решали суды в Ульяновской области. Там энергетики поставляли электричество в многоквартирные дома поселка. Компания делала расчет и выставляла собственникам квитанции на оплату. В том числе и траты на общедомовые нужды. Хотя собственники приняли решение о заключении договоров управления с другим местным обществом.

После того как в дело вмешалась прокуратура, энергетики сделали перерасчет платы за электроэнергию и предъявили этой местной фирме требования об оплате объёмов, превышающих установленный норматив. Та отказалась.

Дела об оплате за электроэнергию сегодня в наших судах одни из самых распространенных

Местный суд пошел навстречу энергетикам. Он сказал - отсутствие договора ресурсоснабжения не основание для освобождения этой фирмы от оплаты за энергию. И если собственники помещений платят за коммунальные услуги непосредственно энергетикам, это не освобождает компанию от обязанности по оплате поставленных ресурсов, не подлежащих оплате потребителями.

Апелляция это решение отменила. Энергетики пошли в Верховный суд. Там сказали, что у апелляции не было оснований освобождать от оплаты за электроэнергии, поставленной обществом на общедомовые нужды, в объеме, превышающем норматив потребления этой услуги, компании, в управлении которой находятся многоквартирные дома. Верховный суд сказал, что решение первой инстанции было правильным.