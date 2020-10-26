Верховный суд разъяснил, как садоводам платить за электричество

Конфликт у садоводов и энергетиков начался не сразу. Десять лет компания не проверяла оборудование, через которое садовое товарищество получало электроэнергию. А когда старый трансформатор все же поменяли, энергетики выставили товариществу неподъемный счет. Граждане платить отказались, и компания предъявила им иск за "неучтенное потребление электроэнергии".
Началом истории можно считать момент, когда сбытовая компания начала поставлять электроэнергию в только что созданное садовое товарищество. А спустя десятилетие пришла туда с проверкой оборудования. Выяснилось, что оно давно устарело и его надо менять. Переговоры руководства СНТ и энергетиков о замене оборудования шли долго и вяло.
В итоге садоводы заменили трансформатор самостоятельно. Больше полугода после этого энергосбыт принимал от СНТ показания счетчиков и выставлял счета на оплату потребленной электроэнергии. А потом, спустя семь месяцев, вдруг заметил, что на новом трансформаторе нет пломб. Вот тогда энергетики и потребовали от садоводов оплатить "неучтенное потребление энергии" за несколько месяцев. Сумму выставили приличную - больше 1,2 миллиона рублей.
Суд иск рассмотрел и отказал энергосбыту. Но апелляция отменила такое решение и приняла прямо противоположное. Вторая инстанция решила, что отсутствие пломб на трансформаторе свидетельствует-таки о допущенном товариществом "безучетном потреблении электроэнергии". Также в вину садоводам было поставлено то, что они не уведомили энергетиков о замене трансформатора в письменном виде.
Садоводы с таким вердиктом не согласились и дошли до Верховного суда. Они пытались доказать, что требовать с них оплату неучтенного потребления энергии нельзя. СНТ объяснило - никаких пломб не было и на старом трансформаторе, который работал на протяжении десяти лет. Все эти годы отсутствие пломб не смущало энергетическую компанию. Энергосбыт годами не интересовался трансформатором и не осматривал приборы. А когда агрегат поменяли, семь месяцев выставлял счета своему абоненту.
Верховный суд изучил материалы спора и отменил решение апелляции, оставив в силе решение первого суда, который отказал энергетикам в желании получить больше миллиона рублей за "безучетное потребление электроэнергии".
Дела о правильном начислении оплаты за электроэнергию сегодня считаются очень распространенными в наших судах. Энергетики стали активно выставлять гражданам счета и в случае неуплатытребовать исполнения обязательств. В том числе через суды.
Так, недавно Верховный суд объяснял, кому заплатят жильцы многоквартирного дома в Пскове за электричество. В этом доме после расторжения договора с управляющей компанией поставщик продолжил снабжать жильцов электроэнергией. Причем делал это, минуя управляющую компанию. Оплату он требовал непосредственно от собственников.
Жильцы дома пожаловались в прокуратуру. Они написали, что плату за электричество на общедомовые нужды им начисляют не по нормативу, а по показаниям приборов учета. В надзорном ведомстве решили, что действия поставщика были незаконными. Прокуроры выдали бывшему поставщику представление, которое тот обжаловал в суде.
Первая инстанция встала на сторону энергетиков. Вторая решила, что после расторжения договора с управляющей компанией энергетики стали непосредственным исполнителем коммунальной услуги - поставки электричества. По этой причине компания имела право от своего имени требовать с жильцов оплату электричества.
Прокуратура в свою очередь обжаловала это решение в Верховном суде. Представители надзорного ведомства пояснили: организация может являться непосредственным исполнителем коммунальной услуги и выставлять счета гражданам за электроэнергию от своего имени лишь при одном условии. Только в том случае, если с этим согласились собственники квартир на общем собрании. Однако такого общего собрания жильцы многоквартирного дома не проводили, подчеркнули прокуроры.
По мнению прокуратуры, отсутствие договорных отношений между управляющей компанией и энергосбытом не дает последнему права взимать платежи непосредственно с жителей дома. Верховный суд, выслушав доводы сторон, согласился с позицией прокуратуры.
Еще в одном похожем споре, Верховный суд решал, должна ли управляющая компания оплачивать электричество для общедомовых нужд, если собственники платят за свет непосредственно ресурсоснабжающей организации? Такой ворос решали суды в Ульяновской области. Там энергетики поставляли электричество в многоквартирные дома поселка. Компания делала расчет и выставляла собственникам квитанции на оплату. В том числе и траты на общедомовые нужды. Хотя собственники приняли решение о заключении договоров управления с другим местным обществом.
После того как в дело вмешалась прокуратура, энергетики сделали перерасчет платы за электроэнергию и предъявили этой местной фирме требования об оплате объёмов, превышающих установленный норматив. Та отказалась.
Местный суд пошел навстречу энергетикам. Он сказал - отсутствие договора ресурсоснабжения не основание для освобождения этой фирмы от оплаты за энергию. И если собственники помещений платят за коммунальные услуги непосредственно энергетикам, это не освобождает компанию от обязанности по оплате поставленных ресурсов, не подлежащих оплате потребителями.
Апелляция это решение отменила. Энергетики пошли в Верховный суд. Там сказали, что у апелляции не было оснований освобождать от оплаты за электроэнергии, поставленной обществом на общедомовые нужды, в объеме, превышающем норматив потребления этой услуги, компании, в управлении которой находятся многоквартирные дома. Верховный суд сказал, что решение первой инстанции было правильным.