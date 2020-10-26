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26.10.2020 21:43
Рубрика: Спорт

Разорвали все шаблоны

Весеннюю гонку "Джиро" осенью впервые выиграл коренной британец
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Более чем трехнедельная велошоссейная гонка со 112-летней историей "Джиро д Италия" в этом году разорвала любителям вида спорта все привычные шаблоны. Классическую весеннюю гонку... осенью впервые выиграл уроженец Англии - коренной лондонец.

Ошибки в этом факте нет. Чемпион "Джиро-2018" британец Крис Фрум родился не на туманном Альбионе, а в столице Кении Найроби, куда его родители уехали повышать личное благосостояние на собственной сельскохозяйственной ферме. Фрум по юниорам даже выступал за сборную Кении. А у нового триумфатора "Джиро" рыжеволосого Тео Гэйгана Харта основная болельщицкая масса - обычные завсегдатаи лондонских пабов.

Британец Харт выиграл 15-й этап "Джиро д'Италия"

"Джиро-2020" вынужденно перенесли с мая на октябрь. Развязка стартовавшей еще в начале этого месяца многодневки, второй по значимости после "Тур де Франс", получилась на загляденье. Перед последним этапом общее время в генеральной классификации у Гэйгана Харта и австралийца Джея Хиндли было абсолютно одинаковым (!). Все решилось в короткой (15 км) равнинной гонке с финишем в Милане. Поскольку по дополнительным показателям розовая майка лидера общего зачета была у Хиндли, то он стартовал последним и катил по времени Гэйгана Харта, но проиграл чемпиону 39 секунд.

"Джиро" считается в целом успешной для россиян многодневкой. В общем зачете здесь побеждали Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). На сей раз наш максимум - 22-е место в генеральной классификации Ильнура Закарина из польской команды ССС.

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