Власти Испании намерены продлить особый режим из-за COVID-19 до мая

Предложение о продлении действия режима повышенной готовности в течение шести месяцев, до 9 мая, намерен рассмотреть парламент Испании. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Педро Санчес, комментируя решение правительства Испании, одобрившего новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, которые предусматривают введение комендантского часа.

"Хочу проинформировать, что правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером", - сказал глава кабмина. Этим решением будет введен запрет на свободное передвижение людей с 23.00 до 06.00". Региональным властям позволять вносить небольшие корректировки во временные интервалы. Эта мера не распространяется на Канарские острова.

- Я официально прошу все парламентские группы, чтобы эта исключительная мера имела максимально возможную поддержку, - сказал Педро Санчес.

Режим повышенной готовности предусмотрен Конституцией Испании, он обеспечивает законодательную базу для принятия более строгих ограничительных мер. Его может ввести правительство страны максимум на 15 дней как на территории всего королевства, так и в определенном регионе, для продления требуется одобрение парламента.

С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1 млн случаев, 34,7 тыс. пациентов умерли. При этом премьер ранее заявлял, что реальное число жителей страны, которые перенесли заболевание, превышает 3 млн. Правительство страны уже вводило режим повышенной готовности в королевстве из-за пандемии в середине марта. Он действовал до 21 июня. Тогда эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране.