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26.10.2020 02:01
Рубрика: В мире

Власти Израиля продлили ограничения для экономики до 1 ноября

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сфера экономики продолжит работать с введенными из-за коронавируса ограничениями до первого ноября. О продлении сроков было объявлено после заседания комиссии министров по борьбе с пандемией, которое провел Биньямин Нетаньяху.

Фото: AFP
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"Новый этап программы по снятию ограничений начнется первого ноября при условии соответствия показателей заболеваемости установленным целям", - со ссылкой на канцелярию премьер-министра пишет РИА Новости.

Уточняется, что в рамках нового этапа к занятиям в небольших группах вернутся учащиеся 3-4 классов в соответствии с требованиями министерства здравоохранения, а 1-2 классы станут учиться посменно, по полкласса в соответствии с требованиями министерства здравоохранения страны.

Ранее правительство Израиля утвердило частичный выход из карантинных ограничений с 18 октября, включающий возобновление работы детских садов и открытие предприятий, которые не ведут прием клиентов. Также снят запрет отдаляться от домов более чем на километр, разрешено посещение парков и пляжей. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в стране болеют 309 тысяч 413 человек.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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