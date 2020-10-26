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26.10.2020 20:31
Рубрика: В мире

Командировки отменят

Во Франции создадут систему подготовки имамов
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Перепалка между Парижем и Анкарой, где обвиняют французские власти в планах ущемить мусульман, не утихает. Одна из главных задач, которую предстоит реализовать Парижу, как считает президент Эмманюэль Макрон, это "освобождение ислама во Франции от иностранного влияния". В первую очередь речь идет о создании собственной системы подготовки мусульманских проповедников для местных мечетей и молельных домов.

Дело в том, что во Франции, где насчитывается свыше 5 миллионов мусульман, многие десятилетия не хватает своих имамов. Поэтому по сложившейся практике из ряда стран Северной Африки, а также Турции сюда приезжают сотни так называемых приглашенных проповедников. Причем их командируют власти этих стран в соответствии с двусторонними соглашениями с Парижем. Они же их полностью финансируют.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Понятно, что далеко не все из приезжих прививают верующим ценности, которые соответствуют республиканским. Надо сказать, что с этой проблемой Франция сталкивалась и раньше. Так, при президенте Франсуа Олланде во Франции собирались открыть школы европейских имамов, но возникли проблемы с финансированием. Дело в том, что по закону 1905 года об отделении церкви от государства власти не имеют права выделять денежные средства для религиозных структур.

Франция намерена покончить с практикой "командированных имамов"

Теперь, судя по всему, ситуация может измениться. Каким образом? Во-первых, будет покончено с практикой "командированных имамов". Начиная с будущего года иностранцев перестанут приглашать. Во-вторых, по предложению Елисейского дворца Французский совет мусульманских организаций (CFCM) обязали разработать план по противодействию "всем формам радикальных проявлений", а также программу по подготовке имамов. Отдельно стоит вопрос о средствах, которые поступают из-за рубежа в разнообразные мусульманские ассоциации как на их функционирование, так и строительство мечетей. Марокко, Алжир, Саудовская Аравия ежегодно выделяют на эти нужды миллионы евро. Еще больше передают анонимные меценаты. Как заявил сенатор Андре Рейшард "в этой области все крайне непрозрачно". С таким финансированием французские власти решили покончить. Денежные вливания из-за рубежа будут запрещены, а средства мечетей взяты под жесткий контроль.

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