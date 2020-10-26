Володин на встрече с Мишустиным заявил о поддержке проекта бюджета Госдумой

Хотя у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о поддержке проекта нового бюджета Госдумой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Парламентарий подчеркнул, что народным избранникам крайне важен разговор с главой правительства в преддверии рассмотрения бюджета на три предстоящих года в первом чтении. Спикер напомнил, что оно намечено на 28 октября.

- Все предыдущее время все профильные комитеты ГД, фракции изучали проект закона о бюджете. И необходимо отметить, что правительство по каждому профильному комитету, по каждой госпрограмме вело диалог, - сообщил Володин, добавив, что министры принимали участие в работе комитетов. При этом они не только отвечали на вопросы, но и вырабатывали решения по тем проблемам, которые обозначали депутаты.

- Это крайне важно, потому что без диалога нет доверия, - уверен глава нижней палаты. - А когда нет доверия, совершенно очевидно, говорить уже о решении вопросов бессмысленно.

По итогам этой работы у депутатов, по его словам, "есть понимание, что проект закона о бюджете решает проблемы наших граждан, защищает их в непростое время, время вызовов, связанных с пандемией, снижением темпов роста экономики".

- И в этой связи мы, конечно, понимаем ту ответственность, которая ложится на плечи каждого депутата, при рассмотрении закона о бюджете, - добавил Володин. - Потому что нам надо не только защитить наших граждан, но и сделать все для достижения целей и задач, поставленных президентом для повышения благосостояния наших граждан, развития экономики.

Разговор по бюджету, признал он, "не простой", потому что у каждой фракции есть своя позиция по подходам и приоритетам. "Но, в целом, можно говорить о поддержке бюджета… - подчеркнул спикер. - Мы уже видим это по настрою депутатов, по решениям, которые выносят комитеты".