Новости

Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин на встрече с Мишустиным заявил о поддержке проекта бюджета Госдумой 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 17:25
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси 17:25
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре 17:22
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев спортивного телосложения 17:08
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров 17:05
Для поиска жертв крушения вертолета в Вологодской области привлекли Ми-8 17:03
В MGM прокомментировали информацию о продаже нового "Бонда" стримингам 17:03
В Дагестане произошла вспышка сибирской язвы 16:59
Белгородские ученые разработали препарат для лечения печени 16:57
Бывший президент Киргизии объявил голодовку 16:56
Путин учредил почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ" 16:47
Россия и Греция подписали меморандум о проведении Года истории двух стран 16:38
В Подмосковье таксиста забили до смерти в очереди за фастфудом 16:26
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка на квадроцикле 16:23
"Союзмультфильм" показал нового Зайца из перезапуска "Ну, погоди!" 16:12
В "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 18:18
Рубрика: Власть

Володин на встрече с Мишустиным заявил о поддержке проекта бюджета Госдумой

Текст: Татьяна Замахина

Хотя у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о поддержке проекта нового бюджета Госдумой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Проект бюджета направлен на поддержку людей

Парламентарий подчеркнул, что народным избранникам крайне важен разговор с главой правительства в преддверии рассмотрения бюджета на три предстоящих года в первом чтении. Спикер напомнил, что оно намечено на 28 октября.

- Все предыдущее время все профильные комитеты ГД, фракции изучали проект закона о бюджете. И необходимо отметить, что правительство по каждому профильному комитету, по каждой госпрограмме вело диалог, - сообщил Володин, добавив, что министры принимали участие в работе комитетов. При этом они не только отвечали на вопросы, но и вырабатывали решения по тем проблемам, которые обозначали депутаты.

- Это крайне важно, потому что без диалога нет доверия, - уверен глава нижней палаты. - А когда нет доверия, совершенно очевидно, говорить уже о решении вопросов бессмысленно.

По итогам этой работы у депутатов, по его словам, "есть понимание, что проект закона о бюджете решает проблемы наших граждан, защищает их в непростое время, время вызовов, связанных с пандемией, снижением темпов роста экономики".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Володин: Все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены

- И в этой связи мы, конечно, понимаем ту ответственность, которая ложится на плечи каждого депутата, при рассмотрении закона о бюджете, - добавил Володин. - Потому что нам надо не только защитить наших граждан, но и сделать все для достижения целей и задач, поставленных президентом для повышения благосостояния наших граждан, развития экономики.

Разговор по бюджету, признал он, "не простой", потому что у каждой фракции есть своя позиция по подходам и приоритетам. "Но, в целом, можно говорить о поддержке бюджета… - подчеркнул спикер. - Мы уже видим это по настрою депутатов, по решениям, которые выносят комитеты".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей
Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье