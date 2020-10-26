Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным предложил кабмину поддержать программы модернизации городского общественного транспорта в регионах, если будут получены дополнительные доходы в госбюджет.

- У нас в регионах-реципиентах города не могут самостоятельно решить эту проблему, - уточнил спикер на встрече в преддверии рассмотрения нового бюджета в первом чтении. - Трамваи сегодня стоят уже 60 миллионов, троллейбусы - свыше 20 миллионов, да и автобусы дорогие.

По его оценке, дотационные регионы не решат эту проблему самостоятельно.

- В этой связи предлагаю: в случае, если у нас будут расти доходы, запланировать решение этого вопроса и также сформировать программу поддержки модернизации городского транспорта, - заявил Володин.

Ранее он уже озвучивал это предложение на заседании фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.

На встрече депутатов с главой кабмина глава нижней палаты предложил также поддержать сельскую ипотеку, опять же направив на это дополнительные доходы (если таковые будут). "Мы видим, насколько эффективным было решение о снижении процентной ставки по ипотеке в городах, - сказал Володин. - И действительно, это показало уже при первом приближении положительный результат. Мы считаем, что правильным было поддержать и сельскую ипотеку, тем более она составляет 3% в сравнении с городской, это серьезный шаг по снижению процентной ставки".