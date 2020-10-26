Володин сообщил Путину о болезни 38 депутатов

В Госдуме болеет коронавирусом все больше парламентариев. Сейчас в больницах 38 депутатов, один в реанимации, один умер. Об этом доложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным. В целом уже 91 депутат переболел или болеет сегодня.

К сожалению, Госдума обязана собираться вместе, хотя и делает все, чтобы внедрить новые формы и переходить на дистанционную работу, где это возможно.

"Как организована медицинская помощь заболевшим?" - спросил президент. Володин ответил, что лечатся "там, где болезнь прихватила": "Прихватила в Твери - на больничной койке в Твери, прихватила в Москве - значит, в Москве". "То есть все зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания", - уточнил он.

Владимир Путин попросил поблагодарить депутатов за работу. "Действительно, это в высшей степени востребовано, и было очень важно обеспечить ритмичную законотворческую работу", - сказал он.