Володин: Все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены

Все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены, и люди не будут брошены, заверил президента на встрече спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас осень - это принятие бюджета, мы сейчас в рамках комитетов закончили подготовку бюджета к рассмотрению в первом чтении, завершились консультации в рамках фракций, и планируем, что бюджет в первом чтении будет рассмотрен 28 октября", - объявил председатель нижней палаты парламента.

"Нормально, это хорошие сроки", - одобрил Владимир Путин и поинтересовался, как идет дискуссия с правительством по бюджету. "Идет работа. Она, как правило, несет в себе обсуждение разных тем, и разная острота, разные тональности, - ответил собеседник. - В общем-то, это нормальный диалог, потому что есть проблемы, которые видят депутаты". "Правительство прислушивается, когда звучат предложения со стороны депутатского корпуса, тем более что в августе мы практически в нулевом чтении с правительством бюджет отработали, - заметил он. - Мы планируем завершить консультации буквально сегодня и дальше уже вынести на рассмотрение бюджет в первом чтении".

Основной вопрос, который поднимают депутаты, конечно, связан с поддержкой населения в ситуации, связанной с коронавирусом. "Но несмотря на то, что бюджет сегодня будет дефицитный и происходит падение темпов роста экономики - ни для кого не секрет, что у нас эта проблема так же, как и в других странах существует, - важно, и все это понимают, что ситуация в корне отличается от предыдущих годов, особенно 90-х", - заметил Володин. "Хотя сейчас не любят уже вспоминать те страшно тяжелые годы, но нужно признать, что, несмотря на кризис, несмотря на вызовы, все социальные статьи, все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены, и люди не будут брошены", - заверил он.

Спикер Госдумы поблагодарил президента: "Мы понимаем, что эти вопросы у вас на отдельном контроле, и особенно темы, связанные с демографией". "Как бы ни было сложно, но все-таки те программы, которые вы озвучили в Послании Федеральному Собранию, находят отражение и в федеральном бюджете", - добавил он.

"А что касается дискуссии, то это неотъемлемая часть нашей работы, поэтому мы стараемся искать компромиссы и быть конструктивными. Хотя эмоции иногда зашкаливают, но это парламент", - заключил Володин.