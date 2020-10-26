Выходит новый криминальный сериал "Меч" от создателей "Мылодрамы"

Создатели сериала "Мылодрама" вновь дали о себе знать. Известный шоураннер и автор сериалов Илья Куликов, в активе которого также "Мылодрама", "Полицейский с Рублевки", "Бессонница", стал сценаристом нового криминального сериала "Меч". Он будет выходить по будням на телеканале "Че".

По сюжету оперативник Макс Калинин (в этой роли - Эдуард Флеров) не может смириться со сложной ситуацией - в Москве полиция не в состоянии справиться с разгулявшейся преступностью. Главный герой не согласен с таким порядком и отказывается отпустить на свободу преступника, за которого один из его начальников получил взятку. За это Калинина увольняют. Но бывший офицер разведки намерен бороться с беззаконием, уже силой. Для этого он собирает команду таких же отчаянных ребят.

В итоге маленькая команда превращается в опасную и серьезную карательную организацию. Журналисты называют ее "Меч". Криминальный мир назначает награду за их жизни, а бывшие коллеги, в свою очередь, не меньше преступников жаждут найти и наказать "оборотней".

В сериале также снимались Александр Баринов, Тимур Ефременко, Игорь Литовкин, Дарья Повереннова и другие.