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26.10.2020 19:36
Рубрика: Экономика

Престиж на высоте

Российские специалисты востребованы во всем мире
Текст: Петр Образцов
Российская газета - Спецвыпуск № 242(8296)
Высшее образование в России остается одним из самых эффективных в мире, а химическое - особенно. Причем наряду с академическим образованием в последние годы к обучению практической и теоретической химии подключились и крупные компании отрасли.
Химфак МГУ - не только образовательное учреждение, но и крупный исследовательский центр. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Химфак МГУ - не только образовательное учреждение, но и крупный исследовательский центр. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Химфак МГУ - не только образовательное учреждение, но и крупный исследовательский центр. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сейчас в России химиков для производства и для научной работы готовят десятки университетов и профильных институтов, по некоторым данным, их около ста. Лучшие из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. Самым престижным и авторитетным среди них является химический факультет МГУ.

Фото: Виктор Авдеев
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"Мы готовим специалистов по специальности "Фундаментальная и прикладная химия", которые после выпуска станут научными сотрудниками в академических институтах, институтах прикладного характера и в инновационных центрах российских и локализованных иностранных компаний. Работают они и на самых различных химпредприятиях страны, но примерно 60 процентов выпускников выбирают науку, мы большей частью сосредоточены именно на их подготовке, хотя других, конечно, не бросаем, - рассказал "РГ" замдекана химфака МГУ по учебной работе, профессор Сергей Карлов, - но жизнь меняется, и мы стараемся вводить в учебный план курсы, не напрямую связанные с химической отраслью. Например, у нас есть блок дисциплин, которые помогут выпускнику, если он выберет профессию школьного учителя. А еще вводим дисциплины, связанные с экономикой и просим преподавателей экономических дисциплин уделять в своих лекциях и на семинарах особое внимание химическому производству".

"Мы пытаемся научить студентов эффективно коммуницировать в науке и на производстве, и для этого вводим специальные курсы, сохраняем систему курсовых работ, направляем студентов на практику на крупные производства. Активно взаимодействуем с химическими компаниями, у нас даже есть факультативные курсы, связанные с деятельностью этих компаний, - продолжает профессор. - Важно заметить, что химфак не только образовательное учреждение, но и крупный исследовательский центр, в лабораториях нашего факультета многие химические компании финансируют исследовательские разработки в собственных интересах. И здесь студенты попадают в орбиту интересов этих компаний и уже в период обучения оказываются подготовленными к возможной будущей работе на их предприятиях.

И наконец, следим за траекторией деятельности наших выпускников, многие из которых поступают в аспирантуру факультета, институтов Академии наук или зарубежных университетов. В 1990-х годах довольно значительное количество выпускников, поступавших в зарубежную аспирантуру, оставались там и после ее окончания. Разумеется, мы хотим, чтобы они возвращались - и сейчас так и происходит, большинство продолжает свою карьеру в отечественных институтах и на отечественном производстве".

В последние годы к обучению практической и теоретической химии подключились крупные компании

Да, выпускники химфака МГУ и химических кафедр других отечественных вузов обычно неплохо устраивались на работу в зарубежных странах. Профессор Торонтского университета Джей Кресги объяснил, что сейчас на Западе наибольший вес в общественном сознании приобрели экологические активисты, которые сумели внушить обществу отрицательное отношение к химикам. В загрязнении окружающей среды были обвинены именно представители этой профессии, хотя наибольший вред приносит как раз пренебрежение рекомендациями специалистов с химическим образованием. Химиков не хватает, и наши выпускники оказались весьма востребованными.

В последние годы успешное развитие российских химкомпаний привело к необходимости создания на их базе собственных образовательных центров. Так, на днях открылся инновационный образовательный центр компании СИБУР. Центр СИБУРИНТЕХ - представляет собой новый подход к образованию и предназначен для подготовки рабочих и инженеров для развития несырьевой экономики и цифровизации промышленности. Здесь будут проходить обучение и повышать квалификацию сотрудники компании из всех регионов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Понятно, что в интересах компании все учебные стенды, технологические узлы и другое оборудование Центра полностью соответствует применяемому на предприятиях СИБУРа. Прекрасно оборудованные лаборатории и опора на внутренние ресурсы при формировании преподавательского состава создаст прочную связь процесса обучения и реального производства. Обучение проводят более 260 преподавателей из числа сотрудников компании, а также внешних экспертов. Интеллектуальное оснащение 26 аудиторий воссоздает условия реального нефтехимического предприятия по направлениям: "Механика", "Метрология", "Энергетика", "Охрана труда и промышленная безопасность", "Производство". Особое внимание - онлайн-форматам образования.

Но не только на СИБУРе серьезно относятся к подготовке специалистов для предприятий индустрии. Первый вице-президент Российского союза химиков, зампредседателя СПК химического и биотехнологического комплекса Мария Иванова обращает внимание на развивающееся сотрудничество компаний и базовых вузов и колледжей по многим направлениям: разработка профстандартов, актуализация образовательных программ и материалов, выстраивание сетевых форм подготовки кадров, открытие новых базовых кафедр. Такой центр, как "Долина Менделеева" под эгидой РХТУ им. Д.И. Менделеева является прекрасным примером обучения специалистов навыкам получения высокотехнологичной продукции и работы на уникальном оборудовании. В дальнейшем это может быть использовано в промышленности.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Фурсова

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