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26.10.2020 18:36
Рубрика: Культура

Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить"

Текст: Сусанна Альперина

Еще не утихла новость о награждении Полины Максимовой, которая получила статуэтку международного фестиваля Canneseries за роль Жени Коротковой в первом сезоне "257 причин, чтобы жить", как сервис START выпустил трейлер второго сезона сериала. Напомним, что продолжение выйдет на платформе уже 4 ноября. В этот день поклонники смогут увидеть сразу два эпизода второго сезона, а новые серии будут выходить по пятницам, по одной в неделю.

Фото: Видеосервис START
Начались съемки второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить"

К актерскому составу проекта, помимо Александра Соколовского, присоединились Андрей Федорцов и Ксения Собчак, которая появится в проекте в роли самой себя.

В продолжении истории Женя Короткова (Полина Максимова), чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но у девушки есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели.

По сюжету сестра Жени, Соня (Дарья Руденок), продолжает строить карьеру популярного блогера и решает попробовать себя в жанре интервью. В качестве первой гостьи своего шоу неопытная, но амбициозная Соня приглашает Ксению Собчак и получает от звезды своеобразный мастер-класс. Как человек, за плечами которого немало интервью с самыми известными людьми страны, Ксения привыкла к профессионализму и требует того же от Сони.

Кстати

В конкурсе фестиваля Canneseries было всего 5 номинаций: кроме приза за лучшую роль, это "лучший сериал", "лучшее музыкальное сопровождение", "лучший сценарий" и "лучший актерский ансамбль". Сериал "257 причин, чтобы жить" был единственным российским участником основного конкурса этого года и стал первым проектом из России, который завоевал награду на Canneseries за время существования конкурса.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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