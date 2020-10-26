Вышел в свет ряд изданий в память Войны за сопротивление американской агрессии

В ознаменование круглой даты в последнее время в эфире некоторых теле- и радиоканалов Медиакорпорации Китая были показаны тематические документальные фильмы: "Героический народ", "Ради мира" и "Сопротивление американской агрессии, оказание помощи корейскому народу, защита родного очага", а также гала-концерт "Героический народ - в память 70-летия Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу". Фильмы и концерт вызвали горячие отклики в обществе, их посмотрели более 1,9 млрд раз. По многочисленным просьбам зрителей они с сегодняшнего дня издаются по всему миру China International Television Corporation.

Член редакторского совета Медиакорпорации Китая Ли Тин на церемонии отметил, что качественное выполнение репортажей в память 70-летия войны за сопротивление имеет важное значение для мобилизации всего народа в решающих боях за всестороннее построение сообщества среднего класса и ликвидации бедности, в осуществлении целей, намеченных к "двум приближающимся столетним юбилеям", и мечты великого возрождения китайской нации.

Директор China International Television Corporation Тан Шидин отметил, что фильмы и концерт будут дублированы на нескольких иностранных языках, в том числе английском, французском, испанском, арабском и русском, и изданы в более ста странах и районах мира.