За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.
Распределение по субъектам
- Москва - 5224
- Санкт-Петербург - 715
- Московская область - 499
- Нижегородская область - 376
- Ростовская область - 312
- Архангельская область - 298
- Свердловская область - 281
- Красноярский край - 274
- Воронежская область - 272
- Забайкальский край - 234
- Республика Бурятия - 213
- Иркутская область - 211
- Алтайский край - 210
- Республика Коми - 204
- Ульяновская область - 200
- Волгоградская область - 195
- Ханты-Мансийский АО - 191
- Омская область - 190
- Мурманская область - 187
- Саратовская область - 187
- Ставропольский край - 185
- Томская область - 184
- Хабаровский край - 181
- Приморский край - 179
- Ямало-Ненецкий АО - 177
- Новосибирская область - 177
- Республика Саха (Якутия) - 176
- Оренбургская область - 174
- Кемеровская область - 173
- Пензенская область - 169
- Пермский край - 155
- Самарская область - 148
- Республика Алтай - 147
- Кировская область - 143
- Тюменская область - 141
- Брянская область - 140
- Тверская область - 138
- Республика Крым - 138
- Челябинская область - 133
- Краснодарский край - 131
- Ленинградская область - 127
- Удмуртская Республика - 126
- Республика Хакасия - 123
- Орловская область - 121
- Астраханская область - 118
- Ярославская область - 114
- Курская область - 112
- Амурская область - 112
- Ивановская область - 110
- Псковская область - 110
- Тульская область - 104
- Костромская область - 102
- Республика Карелия - 100
- Белгородская область - 99
- Калужская область - 99
- Смоленская область - 99
- Рязанская область - 97
- Республика Калмыкия - 96
- Вологодская область - 93
- Владимирская область - 92
- Карачаево-Черкесская Республика - 89
- Кабардино-Балкарская Республика - 88
- Калининградская область - 87
- Сахалинская область - 84
- Республика Башкортостан - 83
- Липецкая область - 82
- Тамбовская область - 82
- Республика Дагестан - 82
- Новгородская область - 80
- Курганская область - 79
- Республика Адыгея - 75
- Республика Тыва - 72
- Республика Мордовия - 66
- Севастополь - 61
- Республика Ингушетия - 60
- Республика Северная Осетия - 56
- Чувашская Республика - 56
- Республика Марий Эл - 52
- Камчатский край - 51
- Магаданская область - 46
- Республика Татарстан - 45
- Еврейская АО - 41
- Чеченская Республика - 9
- Ненецкий АО - 4
- Чукотский АО - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 531224 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,3%
- 2. Чукотский автономный округ 0,4%
- 3. Республика Дагестан 0,5%
За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 12
- Липецкая область 1
- Московская область 8
- Тульская область 2
- Москва 62
- Республика Коми 2
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Калмыкия 3
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 11
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 4
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 10
- Пензенская область 2
- Ульяновская область 8
- Курганская область 3
- Свердловская область 4
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Алтайский край 5
- Красноярский край 6
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 6
- Омская область 7
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 4
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период по России умерло 26 269 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 574 человека
- Белгородская область 8
- Брянская область 57
- Владимирская область 33
- Воронежская область 174
- Ивановская область 2
- Калужская область 17
- Костромская область 2
- Курская область 229
- Липецкая область 19
- Московская область 322
- Орловская область 46
- Рязанская область 31
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 19
- Тверская область 27
- Тульская область 53
- Ярославская область 4
- Москва 2681
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 2
- Архангельская область 44
- Ненецкий автономный округ 2
- Вологодская область 27
- Калининградская область 26
- Ленинградская область 33
- Мурманская область 160
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 390
- Республика Адыгея 43
- Республика Калмыкия 152
- Республика Крым 27
- Краснодарский край 28
- Астраханская область 30
- Волгоградская область 40
- Ростовская область 81
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 99
- Кабардино-Балкарская Республика 26
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 10
- Республика Башкортостан 4
- Республика Марий Эл 12
- Республика Мордовия 61
- Республика Татарстан 15
- Удмуртская Республика 149
- Республика Чувашия 33
- Пермский край 89
- Кировская область 9
- Нижегородская область 80
- Оренбургская область 79
- Пензенская область 14
- Самарская область 59
- Саратовская область 38
- Ульяновская область 98
- Курганская область 14
- Свердловская область 185
- Тюменская область 37
- Ханты-Мансийский автономный округ 78
- Ямало-Ненецкий автономный округ 34
- Челябинская область 71
- Республика Алтай 70
- Республика Тыва 82
- Республика Хакасия 71
- Алтайский край 153
- Красноярский край 158
- Иркутская область 123
- Кемеровская область 135
- Новосибирская область 58
- Омская область 39
- Томская область 79
- Республика Бурятия 134
- Республика Саха (Якутия) 39
- Забайкальский край 34
- Камчатский край 13
- Приморский край 92
- Амурская область 73
- Магаданская область 31
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 23
- Еврейская автономная область 12
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 146 096