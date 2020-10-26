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26.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 347 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.
Распределение по субъектам
  • Москва - 5224
  • Санкт-Петербург - 715
  • Московская область - 499
  • Нижегородская область - 376
  • Ростовская область - 312
  • Архангельская область - 298
  • Свердловская область - 281
  • Красноярский край - 274
  • Воронежская область - 272
  • Забайкальский край - 234
  • Республика Бурятия - 213
  • Иркутская область - 211
  • Алтайский край - 210
  • Республика Коми - 204
  • Ульяновская область - 200
  • Волгоградская область - 195
  • Ханты-Мансийский АО - 191
  • Омская область - 190
  • Мурманская область - 187
  • Саратовская область - 187
  • Ставропольский край - 185
  • Томская область - 184
  • Хабаровский край - 181
  • Приморский край - 179
  • Ямало-Ненецкий АО - 177
  • Новосибирская область - 177
  • Республика Саха (Якутия) - 176
  • Оренбургская область - 174
  • Кемеровская область - 173
  • Пензенская область - 169
  • Пермский край - 155
  • Самарская область - 148
  • Республика Алтай - 147
  • Кировская область - 143
  • Тюменская область - 141
  • Брянская область - 140
  • Тверская область - 138
  • Республика Крым - 138
  • Челябинская область - 133
  • Краснодарский край - 131
  • Ленинградская область - 127
  • Удмуртская Республика - 126
  • Республика Хакасия - 123
  • Орловская область - 121
  • Астраханская область - 118
  • Ярославская область - 114
  • Курская область - 112
  • Амурская область - 112
  • Ивановская область - 110
  • Псковская область - 110
  • Тульская область - 104
  • Костромская область - 102
  • Республика Карелия - 100
  • Белгородская область - 99
  • Калужская область - 99
  • Смоленская область - 99
  • Рязанская область - 97
  • Республика Калмыкия - 96
  • Вологодская область - 93
  • Владимирская область - 92
  • Карачаево-Черкесская Республика - 89
  • Кабардино-Балкарская Республика - 88
  • Калининградская область - 87
  • Сахалинская область - 84
  • Республика Башкортостан - 83
  • Липецкая область - 82
  • Тамбовская область - 82
  • Республика Дагестан - 82
  • Новгородская область - 80
  • Курганская область - 79
  • Республика Адыгея - 75
  • Республика Тыва - 72
  • Республика Мордовия - 66
  • Севастополь - 61
  • Республика Ингушетия - 60
  • Республика Северная Осетия - 56
  • Чувашская Республика - 56
  • Республика Марий Эл - 52
  • Камчатский край - 51
  • Магаданская область - 46
  • Республика Татарстан - 45
  • Еврейская АО - 41
  • Чеченская Республика - 9
  • Ненецкий АО - 4
  • Чукотский АО - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 531224 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,3%
  • 2. Чукотский автономный округ 0,4%
  • 3. Республика Дагестан 0,5%
За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 12
  • Липецкая область 1
  • Московская область 8
  • Тульская область 2
  • Москва 62
  • Республика Коми 2
  • Ленинградская область 6
  • Мурманская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 11
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ставропольский край 4
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 5
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 10
  • Пензенская область 2
  • Ульяновская область 8
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 4
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Алтайский край 5
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 7
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 7
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 2

За весь период по России умерло 26 269 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 574 человека
  • Белгородская область 8
  • Брянская область 57
  • Владимирская область 33
  • Воронежская область 174
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 17
  • Костромская область 2
  • Курская область 229
  • Липецкая область 19
  • Московская область 322
  • Орловская область 46
  • Рязанская область 31
  • Смоленская область 8
  • Тамбовская область 19
  • Тверская область 27
  • Тульская область 53
  • Ярославская область 4
  • Москва 2681
  • Республика Карелия 4
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 44
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Вологодская область 27
  • Калининградская область 26
  • Ленинградская область 33
  • Мурманская область 160
  • Новгородская область 1
  • Санкт-Петербург 390
  • Республика Адыгея 43
  • Республика Калмыкия 152
  • Республика Крым 27
  • Краснодарский край 28
  • Астраханская область 30
  • Волгоградская область 40
  • Ростовская область 81
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 99
  • Кабардино-Балкарская Республика 26
  • Карачаево-Черкесская Республика 24
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 10
  • Республика Башкортостан 4
  • Республика Марий Эл 12
  • Республика Мордовия 61
  • Республика Татарстан 15
  • Удмуртская Республика 149
  • Республика Чувашия 33
  • Пермский край 89
  • Кировская область 9
  • Нижегородская область 80
  • Оренбургская область 79
  • Пензенская область 14
  • Самарская область 59
  • Саратовская область 38
  • Ульяновская область 98
  • Курганская область 14
  • Свердловская область 185
  • Тюменская область 37
  • Ханты-Мансийский автономный округ 78
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 34
  • Челябинская область 71
  • Республика Алтай 70
  • Республика Тыва 82
  • Республика Хакасия 71
  • Алтайский край 153
  • Красноярский край 158
  • Иркутская область 123
  • Кемеровская область 135
  • Новосибирская область 58
  • Омская область 39
  • Томская область 79
  • Республика Бурятия 134
  • Республика Саха (Якутия) 39
  • Забайкальский край 34
  • Камчатский край 13
  • Приморский край 92
  • Амурская область 73
  • Магаданская область 31
  • Хабаровский край 4
  • Сахалинская область 23
  • Еврейская автономная область 12
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 146 096

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