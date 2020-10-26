За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.

Распределение по субъектам Москва - 5224

Санкт-Петербург - 715

Московская область - 499

Нижегородская область - 376

Ростовская область - 312

Архангельская область - 298

Свердловская область - 281

Красноярский край - 274

Воронежская область - 272

Забайкальский край - 234

Республика Бурятия - 213

Иркутская область - 211

Алтайский край - 210

Республика Коми - 204

Ульяновская область - 200

Волгоградская область - 195

Ханты-Мансийский АО - 191

Омская область - 190

Мурманская область - 187

Саратовская область - 187

Ставропольский край - 185

Томская область - 184

Хабаровский край - 181

Приморский край - 179

Ямало-Ненецкий АО - 177

Новосибирская область - 177

Республика Саха (Якутия) - 176

Оренбургская область - 174

Кемеровская область - 173

Пензенская область - 169

Пермский край - 155

Самарская область - 148

Республика Алтай - 147

Кировская область - 143

Тюменская область - 141

Брянская область - 140

Тверская область - 138

Республика Крым - 138

Челябинская область - 133

Краснодарский край - 131

Ленинградская область - 127

Удмуртская Республика - 126

Республика Хакасия - 123

Орловская область - 121

Астраханская область - 118

Ярославская область - 114

Курская область - 112

Амурская область - 112

Ивановская область - 110

Псковская область - 110

Тульская область - 104

Костромская область - 102

Республика Карелия - 100

Белгородская область - 99

Калужская область - 99

Смоленская область - 99

Рязанская область - 97

Республика Калмыкия - 96

Вологодская область - 93

Владимирская область - 92

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Калининградская область - 87

Сахалинская область - 84

Республика Башкортостан - 83

Липецкая область - 82

Тамбовская область - 82

Республика Дагестан - 82

Новгородская область - 80

Курганская область - 79

Республика Адыгея - 75

Республика Тыва - 72

Республика Мордовия - 66

Севастополь - 61

Республика Ингушетия - 60

Республика Северная Осетия - 56

Чувашская Республика - 56

Республика Марий Эл - 52

Камчатский край - 51

Магаданская область - 46

Республика Татарстан - 45

Еврейская АО - 41

Чеченская Республика - 9

Ненецкий АО - 4

Чукотский АО - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 531224 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,3%

2. Чукотский автономный округ 0,4%

3. Республика Дагестан 0,5% За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев: Владимирская область 2

Воронежская область 12

Липецкая область 1

Московская область 8

Тульская область 2

Москва 62

Республика Коми 2

Ленинградская область 6

Мурманская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Калмыкия 3

Краснодарский край 6

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 11

Севастополь 2

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ставропольский край 4

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 3

Пермский край 5

Кировская область 1

Нижегородская область 10

Пензенская область 2

Ульяновская область 8

Курганская область 3

Свердловская область 4

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Алтайский край 5

Красноярский край 6

Иркутская область 7

Новосибирская область 6

Омская область 7

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 4

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 2 За весь период по России умерло 26 269 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 574 человека Белгородская область 8

Брянская область 57

Владимирская область 33

Воронежская область 174

Ивановская область 2

Калужская область 17

Костромская область 2

Курская область 229

Липецкая область 19

Московская область 322

Орловская область 46

Рязанская область 31

Смоленская область 8

Тамбовская область 19

Тверская область 27

Тульская область 53

Ярославская область 4

Москва 2681

Республика Карелия 4

Республика Коми 2

Архангельская область 44

Ненецкий автономный округ 2

Вологодская область 27

Калининградская область 26

Ленинградская область 33

Мурманская область 160

Новгородская область 1

Санкт-Петербург 390

Республика Адыгея 43

Республика Калмыкия 152

Республика Крым 27

Краснодарский край 28

Астраханская область 30

Волгоградская область 40

Ростовская область 81

Севастополь 4

Республика Дагестан 99

Кабардино-Балкарская Республика 26

Карачаево-Черкесская Республика 24

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 10

Республика Башкортостан 4

Республика Марий Эл 12

Республика Мордовия 61

Республика Татарстан 15

Удмуртская Республика 149

Республика Чувашия 33

Пермский край 89

Кировская область 9

Нижегородская область 80

Оренбургская область 79

Пензенская область 14

Самарская область 59

Саратовская область 38

Ульяновская область 98

Курганская область 14

Свердловская область 185

Тюменская область 37

Ханты-Мансийский автономный округ 78

Ямало-Ненецкий автономный округ 34

Челябинская область 71

Республика Алтай 70

Республика Тыва 82

Республика Хакасия 71

Алтайский край 153

Красноярский край 158

Иркутская область 123

Кемеровская область 135

Новосибирская область 58

Омская область 39

Томская область 79

Республика Бурятия 134

Республика Саха (Якутия) 39

Забайкальский край 34

Камчатский край 13

Приморский край 92

Амурская область 73

Магаданская область 31

Хабаровский край 4

Сахалинская область 23

Еврейская автономная область 12

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 146 096