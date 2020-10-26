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26.10.2020 23:50
Рубрика: Власть

Захарова: Обеспокоены идеями США о снижении порога применения ядерного оружия

Текст: Юрий Когалов
Звучащие из США идеи о снижении порога применения ядерного оружия вызывают беспокойство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад госдепартамента США о международной безопасности в киберпространстве.

"Особое беспокойство вызывает заложенный в докладе тезис о снижении порога применения ядерного оружия. Подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз", - отметила Захарова. По ее словам, еще несколько лет назад, когда пересматривалась ядерная доктрина США, американские СМИ писали, что Вашингтон допускает использование ядерного арсенала в ответ на враждебные действия в информпространстве. "Уже на том этапе мы высказывали озабоченности в связи с подобного рода корректировками американских подходов в военно-ядерной сфере", - напомнила дипломат.

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"Теперь же окончательно подтвердилось, что наши опасения были не беспочвенны. В госдеповском докладе прямо говорится: развитие событий по такому сценарию вполне реально. Так что появился новый серьезный повод задуматься, куда может привести безответственная трансформация позиции США", - заявила Захарова.

Она обратила внимание, что доклад госдепа США "не добавил особо ничего нового к постоянно звучащим из-за океана голословным упрекам в адрес России". Все также без каких-либо доказательств звучат голословные обвинения в "безответственном" поведении РФ в киберделах. Эта тема активно используется и в рамках предвыборной борьбы в США.

"Однако на этот раз наши американские коллеги превзошли сами себя в антироссийской риторике, заложив в свой материал крайне резкие высказывания, порой граничащие с базарным хамством. Подобный подход не делает чести госдепартаменту и свидетельствует о том, что там с полным пренебрежением относятся к культуре и нормам межгосударственного общения", - подчеркнула Захарова, добавив, что в реальности подходы России к использованию информационно-коммуникационных технологий не имеют ничего общего с тем, как их пытаются представить в Вашингтоне.

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Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная безопасность Россия и США

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