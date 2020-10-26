Завершено расследование еще одного дела против экс-главы Коми Гайзера

Очередное дело Вячеслава Гайзера вело Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. По результатам расследования его обвинили в "организации превышения должностных полномочий".

В СК сообщили, что это дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы Республики Коми, с 2013 по 2014 годы дал Ивану Поздееву, на тот момент занимавшему должность главы муниципального образования городского округа Сыктывкар, незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Эти действия, утверждают в ведомстве, были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера.

В результате были существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей, согласно данным СК. Впоследствии Поздеев был осужден по статье УК РФ -"превышение должностных полномочий".