Аналитики назвали самый популярный iPhone

Смартфоны iPhone 11 стали самыми популярными на рынке в США. Об пишет издание 9to5mac со ссылкой на исследование агентства CIRP.

На iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max пришлось 64% всех продаж смартфонов Apple. Доля iPhone SE 2020 составила 20%.

"На SE пришлось почти четверть продаж iPhone. В непростом квартале, когда пандемия COVID-19 изменила розничную торговлю и вызвала задержку флагманских iPhone, новая модель смогла привлечь покупателей со старыми устройствами, нуждающихся в обновлении", - отметил сооснователь агентства Джош Ловиц.

Кроме того, аналитики отметили, что в сентябре 2020 года 71% покупателей брали iPhone через сотовых операторов, а доля магазина Apple Store составила 21%.