Анна Кузнецова назвала необходимый коэффициент рождаемости в России

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что для воспроизводства населения в России коэффициент рождаемости (число рождений в среднем на одну женщину) должен быть не менее 2,1.

Между тем этот коэффициент снижается: три года назад он был равен 1,62, в 2020 году - 1,5.

- Если будут приняты верные меры, то коэффициент не снизится до 1,49, как прогнозирует Росстат, - сказала Анна Кузнецова. - До 1,7 нам нужно хотя бы добраться, а чтобы воспроизвести население, нужно 2,1 и 2,15 как минимум.

Анна Кузнецова также предложила включить в нацпроекты вопрос репродуктивного здоровья подростков.

По ее мнению, большинство проблем с деторождением являются приобретенными, а не врожденными, поэтому "необходимо в этой части внести изменения в формулировки нацпроекта с точки зрения усиления работы с репродуктивным здоровьем, по профилактике сохранения репродуктивного здоровья подростков".

По данным детского омбудсмена, в России примерно каждая шестая пара имеет проблемы с деторождением. Но только 4 процента имеют проблемы, связанные с врожденным репродуктивным здоровьем.

"Все остальное относится к приобретенным заболеваниям", - отметила Анна Кузнецова, выступая на форуме "Здоровое общество".