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27.10.2020 13:30
Рубрика: Общество

Анна Попова: Коронавирус не стал слабее, чем раньше

Текст: Ольга Игнатова
Надеяться на то, что коронавирус теряет свою силу, пока не приходится. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 не стал сильнее, но и в то же время и не ослаб.
Анна Попова. Фото: Сергей Михеев/ РГ Анна Попова. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Анна Попова. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Он точно так же поражает организм, с тяжелым течением, до критических его исходов. Сегодня главное - защитить себя, это очень важно, и тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации", - сказала Попова, которую цитирует ТАСС, на форуме "Здоровое общество".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сейчас особенно нужно следить за своим здоровьем. Ведь есть риск заразиться и коронавирусом, и гриппом одновременно.

"Одновременно заразиться двумя или более инфекциями можно. COVID-19 и грипп - не исключение. В большинстве случаев сочетание инфекционных возбудителей приводит к более тяжелому состоянию у пациентов. Особенности взаимодействия нового коронавируса с другими вирусами сейчас изучаются", - рассказали "РГ" в ведомстве.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, коронавирус коварен тем, что выработка интерферона, белка иммунной системы, нередко начинается только ближе к началу второй недели заболевания. Из-за этого иммунная система очень слабо сопротивляется и плохо защищает организм. Она начинает реагировать, когда вирус уже размножился не только в верхних дыхательных путях, но и проник в нижние.

От этого может возникнуть развитие цитокинового шторма. В итоге атаки иммунной системы на собственный организм возникает тяжелое поражение легких. А поврежденный внутренний слой кровеносных сосудов провоцирует тромбообразование.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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