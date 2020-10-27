Анна Попова: Коронавирус не стал слабее, чем раньше

Надеяться на то, что коронавирус теряет свою силу, пока не приходится. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 не стал сильнее, но и в то же время и не ослаб.

"Он точно так же поражает организм, с тяжелым течением, до критических его исходов. Сегодня главное - защитить себя, это очень важно, и тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации", - сказала Попова, которую цитирует ТАСС, на форуме "Здоровое общество".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сейчас особенно нужно следить за своим здоровьем. Ведь есть риск заразиться и коронавирусом, и гриппом одновременно.

"Одновременно заразиться двумя или более инфекциями можно. COVID-19 и грипп - не исключение. В большинстве случаев сочетание инфекционных возбудителей приводит к более тяжелому состоянию у пациентов. Особенности взаимодействия нового коронавируса с другими вирусами сейчас изучаются", - рассказали "РГ" в ведомстве.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, коронавирус коварен тем, что выработка интерферона, белка иммунной системы, нередко начинается только ближе к началу второй недели заболевания. Из-за этого иммунная система очень слабо сопротивляется и плохо защищает организм. Она начинает реагировать, когда вирус уже размножился не только в верхних дыхательных путях, но и проник в нижние.

От этого может возникнуть развитие цитокинового шторма. В итоге атаки иммунной системы на собственный организм возникает тяжелое поражение легких. А поврежденный внутренний слой кровеносных сосудов провоцирует тромбообразование.