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27.10.2020 10:51
Рубрика: Digital

Apple поднимет цены в магазине App Store

Текст: Иван Черноусов

Компания Apple объявила о том, что планирует изменить цены в онлайн-магазине App Store для пяти регионов - России, Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и Южной Африке. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на внутренний документ Apple для разработчиков.

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Планируется изменение цен как на приложения, так и на внутренние покупки, за исключением возобновляемых подписок. Рост составит от 20 до 30%. Например, если старая цена была 75 рублей, то новая составит 99 рублей, 149 - 179, 229 - 279, 379 руб - 449 руб, 459 - 549, 529 - 649, 599 - 749, 699 - 849, 749 - 899, 849 - 999, 899 - 1090, 999 - 1190 и т.д.

Кроме того, цены на приложения и встроенные покупки будут скорректированы в Исландии и Албании.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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