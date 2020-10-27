Более 16 млрд выделено на переоснащение федеральных онкоцентров

Переоснащение онкологических центров и новый порядок оказания медпомощи онкобольным позволят сократить сроки верификации онкологических диагнозов, заявил замминистра здравоохранения Игорь Каграманян.

"На следующий год предусмотрена программа вливания средств и улучшение диагностического сектора онкологической службы", - сказал он, подчеркнув, что переоснащение федеральных онкологических центров запускается с 1 января 2021 года, но частично реализуется уже сегодня.

По данным пресс-службы Минздрава, на новое оборудование для федеральных онкологических центров в 2021 году выделено более 16 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что одновременно продолжится дооснащение 35 региональных онкоцентров: 125 модернизировали в 2020 году. Вместе с этим в регионах организуются новые центры амбулаторной онкологической помощи, в которые также ожидается поступление современного диагностического оборудования.

Для пациента важно, чтобы своевременно была проведена диагностика и вовремя началось лечение, кроме того, человек должен получать всю необходимую терапию максимально приближенно к месту своего проживания, следует из слов Каграманяна. "Совершенствование материально-технического оснащения амбулаторно-диагностических онкоцентров будет способствовать своевременному выявлению онкологических заболеваний и более эффективному лечению", - говорит он. Таких центров в стране сегодня 230, 41 - построены за последний год, а к 2024 году их будет не менее 420. Со следующего года в их ведение передается льготное лекарственное обеспечение онкологических больных для того, чтобы пациенты не ездили за таблетками на дальние расстояния.

Всё делается для того, чтобы диагностика, лечение и наблюдение онкологических пациентов проводились по месту жительства. Такие приоритеты закрепляет и новый порядок оказания медпомощи онкологическим больным. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Документ устанавливает единые требования для государственных и частных медицинских организаций по мощности, коечному фонду. В нем говорится, что региональные органы власти в сфере охраны здоровья должны утверждать порядок маршрутизации пациентов "на территории субъекта", определяя перечень профильных медорганизаций и структурных подразделений, осуществляющих диспансерное наблюдение в регионе. Порядок устанавливает конкретный перечень видов и методов лечения онкологических заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, расположенных на территории этого региона и за его пределами.

"Документ утверждается для того, чтобы онкологическая служба работала по единому алгоритму согласно всем имеющимся разработанным стандартам и клиническим рекомендациям", - пояснил Каграманян, уточнив, что при этом он ни в коем случае не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медорганизации или врача. Замминистра напомнил, что борьба против онкологических заболеваний - одна из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". Так, за шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

Как отметила руководитель Центра координации деятельности учреждений регионов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава Жанна Хайлова, за 5 лет смертность населения страны от онкологических заболеваний сократилась на 3,9%. Наблюдается положительная тенденция по показателю доли удельного веса больных, состоящих на учете пять лет и более, 56,3% за 8 месяцев (согласно паспорту федерального проекта план на 2020 год должно быть - 55,6%). "Это доказывает эффективность лечения, - говорит она, - Пациенты живут и живут долго на этой терапии, а это большой плюс. Также, по ее словам, отмечается положительная динамика в одногодичной летальности - 20,6% за 8 месяцев. По плану на этот год она должна была сократиться до 20,2%, но немного не дотянули показатель из-за сложной эпидемиологической ситуации. Выявляемость на ранних стадиях также несколько меньше, чем планировалось - 56,4% за 8 месяцев при плане в 59%. "Мы стараемся улучшать этот показатель", - сказала Хайлова. Тем не менее, за последние 6 лет выявляемость выросла с 388 до 436 на 100 тысяч населения, что говорит отнюдь не о росте заболеваемости, а о качестве диагностики. К тому же, на ранних стадиях онкология легко поддается лечению.

Хайлова также напомнила, что с этого года в рамках ОМС стала доступным молекулярно-генетическое тестирование онкологических больных, пациенты могут получить услугу по направлению врача. А Федеральные онкологические центры еженедельно проводят совещания с онкодиспансерами в регионах, с помощью телемедицинских технологий коллегиально рассматриваются наиболее сложные случаи, принимаются решения. Количество телемедицинских сеансов уже превысило прошлогодние, в 2020 их проведено 3300, тогда как за весь прошлый год их было 2900. Большая работа ведется по созданию и организации работы референсных центров, которых к 2024 году в стране должно быть 9.