Более 90 тысяч россиян воспользовались "горячей линией" по гриппу

Почти 93 тысячи россиян воспользовались "горячей линией" Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Чаще всего они интересовались эпидемиологической ситуацией в мире, особенностями иммунизации, ограничительными мероприятиями и наличием лекарств. Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Всего, отметили в Роспотребнадзоре, в период проведения тематической недели было проведено 92 983 консультации. "Анализ обращений показал, что особый интерес вызывают вопросы профилактики гриппа и ОРВИ, в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что наибольшее количество вопросов - 21,3% от общего количества поступивших - касались эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире. Также 14,7% граждан интересовались особенностями иммунизации против гриппа, а именно где сделать прививку, кому она необходима, противопоказания, подготовка к вакцинации, возможная реакции и другие. Примерно столько же 11,1% россиян спрашивали про неспецифические (немедикаментозные) возможности профилактики вирусных заболеваний.

Более 10%, от общего числа заданных вопросов, касались ограничительных мероприятий в учреждениях различного профиля при осложнении эпидемиологической обстановки. Еще 9,7% обратившихся интересовали вопросы совместимости вакцины против гриппа с другими вакцинами.

Также граждане задавали вопросы о противовирусных препаратах (наличие в аптечной сети и прочие вопросы про лекарственные препараты) - 6,5% от всех обращений, еще 6,3% также с доступностью и наличием противовирусных препаратов в аптеках и медорганизациях. Более 5,8% обращений касались вопросов использования медицинских масок.