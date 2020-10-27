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Текст:   Марина Трубилина 
10:44 27.10.2020

Более половины домов для дольщиков строится со счетами эскроу

Количество домов, строящихся с использованием счетов эскроу, превысило число тех, что строятся по старым правилам. Об этом сообщил в Instagram гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Всего в стране в рамках долевого строительства возводится 9,3 тысячи домов. При этом уже 4213 домов строятся с использованием счетов эскроу, и лишь 4196 зданий - по старым правилам. "Оставшиеся дома возводятся без привлечения средств граждан", - отмечает Мутко.

При этом площадь жилья, возводимого через эскроу, пока не превысила 50%: из 98,8 млн кв. м. новостроек лишь 43,3 млн кв. м. возводится через счета эскроу.

К концу года количество домов, которые строятся по новым правилам, значительно увеличится, считают в ДОМ.РФ.

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