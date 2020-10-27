CAS лишил биатлониста Евгения Устюгова трех олимпийских медалей

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен трех медалей, завоеванных на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. Такое решение приняла антидопинговая комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Панина.

Все результаты россиянина с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде в Ванкувере, а спустя четыре года завоевал еще одну награду высшего достоинства на Играх в Сочи. Впрочем, Устюгов еще может обжаловать данное решение в течение 21 дня.

Инициатором рассмотрения дела стал Международный союз биатлонистов, который пересмотрел свое решение от 2018 года. Нынешнее разбирательство прошло на основании биологического паспорта Устюгова, в котором отражен повышенный уровень гемоглобина. Два года назад россиянин доказал, что это стало следствием генетической мутации и был оправдан.

Остается дождаться решения CAS, который сможет подробно рассмотреть это дело и принять, хочется верить, справедливое неполитизированное решение. А Устюгову предстоит еще одно разбирательство, связанное с обвинением в употреблении оксандролона. Оно должно было состояться 20 октября, но оказалось перенесено из-за пандемии.