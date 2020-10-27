CD Projekt Red снова отложила выпуск Cyberpunk 2077. Что произошло

Релиз одной из самых долгожданных игр этого года - Cyberpunk 2077 - снова отложили, в этот раз на три недели. Новая дата выпуска - 21 декабря.

В официальном Twitter-аккаунте проекта студия CD Projekt Red принесла игрокам свои извинения и объяснила, с чем связан очередной перенос.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

По словам разработчиков, причина проволочки очень банальна - будущий блокбастер приходится тестировать сразу на девяти платформах: стандартных и продвинутых консолях текущего поколения (PS4/Pro, Xbox One/X), некстген-консолях (PS5, Xbox Series X/S), ПК и Google Stadia.

Ранее сообщалось, что Cyberpunk 2077 уже ушла в печать, но за это время накопилось слишком много изменений, которые будут включены в патч первого дня.

Подводя итог своего письма, девелоперы заверили поклонников, что благодаря небольшой отсрочке качество итогового продукта заметно улучшится.