Цены на нефть начнут расти к концу ноября

С августа суммарное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ составляет 7,7 млн баррелей в сутки. С 2021 года оно должно снизиться до 5,8 млн баррелей в сутки, но с большой долей вероятности действующие параметры сделки будут пролонгированы на какое-то время в 2021 году. Это не только поддержит цены на сегодняшнем уровне, но и может дать стимул к росту выше 45 долларов за баррель.

"Сейчас в мире избыток добывающих мощностей, и цена обусловлена в основном действием соглашения ОПЕК+", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. - Готовность участников сделки подстраиваться под изменения условий делают нефтяные цены более прогнозируемыми на коротких отрезках, поэтому до конца года нефть, вероятнее всего, будет колебаться вокруг отметки 40, может быть чуть выше.

Помимо коронавируса главным негативным фактором для нефтяного рынка стало увеличение производства нефти в Ливии, которое уже превысило 500 тысяч баррелей в сутки и продолжает расти. Но даже это, достаточно серьезное влияние, продление сделки ОПЕК+ в существующих условиях сумеет нивелировать. Ведь речь идет об 1,9 млн баррелей в сутки, которые не поступят на рынок.