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27.10.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Не выйдут из-под ОПЕКа

Цены на нефть начнут расти к концу ноября
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Частичное возвращение карантинных ограничений в Европе и Азии усиливает пессимизм нефтяного рынка по поводу быстрого восстановления спроса и давит на котировки. Усилиями стран, участвующих в сделке ОПЕК+, растущий негативный фон из-за второй волны пандемии не может резко обвалить рынок, как произошло весной. Дополнительную поддержку котировкам может оказать решение ОПЕК+ в конце ноября не снижать на какой-то период квоты по сокращению.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С августа суммарное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ составляет 7,7 млн баррелей в сутки. С 2021 года оно должно снизиться до 5,8 млн баррелей в сутки, но с большой долей вероятности действующие параметры сделки будут пролонгированы на какое-то время в 2021 году. Это не только поддержит цены на сегодняшнем уровне, но и может дать стимул к росту выше 45 долларов за баррель.

Фото: iStock
Почему повторение весеннего обвала цен на нефть маловероятно

"Сейчас в мире избыток добывающих мощностей, и цена обусловлена в основном действием соглашения ОПЕК+", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. - Готовность участников сделки подстраиваться под изменения условий делают нефтяные цены более прогнозируемыми на коротких отрезках, поэтому до конца года нефть, вероятнее всего, будет колебаться вокруг отметки 40, может быть чуть выше.

Помимо коронавируса главным негативным фактором для нефтяного рынка стало увеличение производства нефти в Ливии, которое уже превысило 500 тысяч баррелей в сутки и продолжает расти. Но даже это, достаточно серьезное влияние, продление сделки ОПЕК+ в существующих условиях сумеет нивелировать. Ведь речь идет об 1,9 млн баррелей в сутки, которые не поступят на рынок.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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