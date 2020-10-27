Новости

В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров 06:37
CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов 06:26
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в феврале-марте 06:10
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах РФ 05:49
Запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем намечен на 14 ноября 05:31
В Луизиане объявили ЧС из-за приближения урагана "Сета" 05:22
КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли 04:55
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 04:55
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом 04:26
Эво Моралес займется разведением рыбы после возвращения в Боливию 04:24
National Interest оценил новейшую российскую боевую экипировку "Сотник" 03:39
Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США 03:20
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам 03:01
В Миннесоте COVID-19 выявлен у 21 участника предвыборных мероприятий Трампа 02:47
Трамп допустил возвращение США в ВОЗ 02:27
США сократили свой список стран-спонсоров терроризма 01:59
Пятый регион Испании объявил об изоляции из-за коронавируса 01:41
Мужчина попытался вынести из Лувра скульптуру под предлогом возвращения Африке 01:32
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу 00:58
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19 00:44
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада 00:33
Трубоукладчик "Академик Черский" идет в немецкий порт Мукран 00:06
Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков 26.10.2020
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 26.10.2020
Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве 26.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 06:26
Рубрика: В мире

CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США активно готовится к беспорядкам, которые могут начаться в стране до или после всеобщих выборов, намеченных на ноябрь этого года. Такую информацию распространила телекомпания CNN, ссылаясь на представителя ведомства Кена Кучинелли.

Бут не исключил гражданской войны после выборов президента в США

По его словам, специалисты готовы действовать "так, как нужно". Он уточнил, что у МВБ США "нет конкретной разведывательной информации о наличии угрозы вспышек насилия", пишет ТАСС.

По данным CNN, речь идет об интенсивной подготовке отрядов спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля. Именно они привлекались этим летом для подавления волнений в Портленде и Вашингтоне. Состояние готовности этих подразделений к действиям в условиях беспорядков продлено, говорится в материале.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, члены Палаты представителей и Сената Конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.

В мире США

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса