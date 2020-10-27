CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США активно готовится к беспорядкам, которые могут начаться в стране до или после всеобщих выборов, намеченных на ноябрь этого года. Такую информацию распространила телекомпания CNN, ссылаясь на представителя ведомства Кена Кучинелли.

По его словам, специалисты готовы действовать "так, как нужно". Он уточнил, что у МВБ США "нет конкретной разведывательной информации о наличии угрозы вспышек насилия", пишет ТАСС.

По данным CNN, речь идет об интенсивной подготовке отрядов спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля. Именно они привлекались этим летом для подавления волнений в Портленде и Вашингтоне. Состояние готовности этих подразделений к действиям в условиях беспорядков продлено, говорится в материале.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, члены Палаты представителей и Сената Конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.