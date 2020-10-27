"Дедушка нелегкого поведения", или Искусство делать гадости

Новости

Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 20:40
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 20:04
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 19:58
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 19:53
Аналитики назвали самый популярный iPhone 19:34
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 19:32
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
Путин призвал сохранить систему школ искусств 18:25
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V" 18:16
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 18:12
Путин допустил пересмотр правил возрастной маркировки произведений искусства 18:08
Путин поддержал идею усилить меры защиты правды о Второй мировой войне 18:05
Систему QR-кодов в Москве могут расширить 17:58
РЖД возобновили дистанционную отмену поездки для пассажиров старше 65 лет 17:56
Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 20:08
Рубрика: Культура

"Дедушка нелегкого поведения", или Искусство делать гадости

Текст: Валерий Кичин
В лидеры российского проката последних недель выбился "Дедушка нелегкого поведения" - экранизация детской книги Роберта Киммела Смита о том, как овдовевшего и потому загрустившего деда родные приглашают переехать к ним, занять там комнату сына-подростка - а тот пусть поживет на чердаке, где крысы. Мальчик недоволен и объявляет "деду-захватчику" войну, тот не остается в долгу. Комические подставы воюющих и составляют плоть сюжета.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

К воплощению сюжета в фильме привлечена звездная команда: Роберт Де Ниро в роли деда Эда, Ума Турман в роли его дочки Салли - мамы непримиримого школьника Пита (малыш Оукс Фегли), Кристофер Уокен, Джейн Сеймур и Чич Марин в группе поддержки старика. Картину в эти мрачные дни смотришь со смешанными чувствами: удовлетворения оттого, что на источающих ужасы экранах наконец-то возникло нечто как бы доброе и по идее светлое, и отвращения к коряво придуманным шуточкам, где поединок деда и внука сведен к искусству делать гадости. Тут вспомнишь, конечно, похожие сюжеты типа "Один дома" - но там малолетний герой в одиночку сражался с мерзавцами-грабителями, побеждая их смекалкой и хитростью, и это было смешно. Тот же Де Ниро в последние годы много, даже с перебором являлся в образах "грязных дедушек" - напомню хотя бы его разгульных ветеранов в фильмах "Знакомство с Факерами" или Dirty Dad, вышедшем у нас под названием "Дедушка легкого поведения" - рифмовка двух картин придумана нашими прокатчиками довольно удачно. Но, судя по всему, ему надоело искать для похожих ролей что-то новое, и он выглядит усталым.

Фото: www.kinopoisk.ru
Обозреватель "РГ" рассказал о забытых сокровищах мирового кино

Де Ниро не умеет играть совсем плохо. С ним его харизма, добавляющая любой роли вескость, но даже она здесь не делает новую картину лучше. Он веско молчит, веско шутит, веско падает с лестниц, на его глаза наворачивается светлая стариковская слеза - все на своем месте, если бы не скользкость ситуаций, которые нужно отыгрывать. В фильме есть несколько забавных моментов, но в целом юмор сведен к гэгам типа вечно спадающих штанов и ненатурально комического верещания зятя (Роб Риггл), узревшего тестя без исподнего. И везде бросается в глаза нелепость, этический перекос: дед вроде бы любит неуживчивого внука - но тогда почему его военные действия так часто унижают подростка, ставят его в неловкое положение перед одноклассниками, портят его любимую видеоигру и любимые кроссовки? Да и внучок, хоть и одержим жаждой мести, но его шалости с подложенной в постель змеей, плеером-катапультой и маскировкой пенного герметика под пену для бритья граничат с членовредительством. Фильм ни разу не покажет последствия таких небезопасных (да и подловатых) действий: больной дед грохнулся с высоты - но жив пока, и хорошо, пошли дальше, у нас семейная комедия!

Я бы не занимался въедливым подсчетом ляпов, если бы режиссер Тим Хилл предложил зрителям некую меру условности - тогда взращенные компьютерными стрелялками залы спокойно принимали бы смертоносные действия как норму фабулы, не имеющей отношения к реальности - типа видеоигры "Прижучь дедушку". Но даже признаков условности нет, и каждый поворот событий рождает массу вопросов. Дед, например, неспособен справиться с кассовым автоматом в супермаркете - но легко овладевает дроном и перепрограммирует видеоигру внука так, чтобы разрушить годами возводимый замок. В круг невинных шуток включен даже покойник в сцене отпевания, хотя фильм не подавал никаких знаков, что это эксцентрическая или "черная" комедия.

Фото: Кинопоиск
На экраны вышел фильм Ивана И. Твердовского "Конференция"

Почему столь неказистая стилевая чересполосица вынесла провальную картину в лидеры проката? Причина - огромный дефицит семейного кино, где люди только притворяются плохими, и все обязательно кончится хорошо. В "Дедушке…" есть позывные утешительной киносказки, которая всегда чарует аудиторию, даже изначально склонную к скепсису. И этого уже достаточно, чтобы публика пошла смотреть, прихватив чад и домочадцев. Кино испытывает голод по новым идеям, сюжетам, героям, беспрерывно повторяет одну и ту же некогда успешную модель, его уровень быстро снижается, таланты хиреют, но модель все равно работает, утоляя какую-то плохо изученную киноведами зрительскую жажду.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"