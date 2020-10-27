Диетолог назвала продукты, ухудшающие течение COVID-19

Злоупотребление вредными продуктами снижает способность организма противостоять болезням. Правильное питание поддерживает иммунитет и, по словам диетолога Юлии Хохолковой, является одним из важных моментов в лечении COVID-19. Эксперт рассказала, как изменение рациона способствует выздоровлению при легкой и средней тяжести болезни.

- При любых заболеваниях, в том числе респираторных, очень важно снизить воспалительные процессы в организме. Если человек постоянно ест фастфуд, вредную еду, находится в хроническом стрессе, употребляет алкоголь, курит, имеет лишний вес, сопротивляться COVID ему будет значительно сложнее, - цитирует диетолога aif.ru.

В первую очередь, лучше исключить сахар, особенно рафинированный, и его заменители. Они усиливают воспаление, а при приеме антибиотиков сахар "подкармливает" патогенную микрофлору, что может ухудшить течение болезни.

Гидронизированные жиры, например, рафинированное подсолнечное масло, также не станут помощниками в лечении - они усиливают воспалительные процессы при том, что пользы в них минимум. Вдобавок желательно отказаться от жареных блюд - они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и служат дополнительной интоксикацией и гликацией.

Важно обращать внимание и на состав хлебобулочных изделий.

- В них не должно быть ничего, кроме муки, воды, соли и закваски. Все остальное также может стать причиной воспалительных процессов, - отметила доктор.

Для более скорого выздоровления необходимо отказаться от чипсов, сухариков, продуктов фастфуда, суши, газировки, солений и полуфабрикатов.

Вместе с тем, поддержать организм в борьбе с новым коронавирусом помогут продукты, богатые витаминами С, D, цинком и Омега-3. Очень важными являются мясо, яйца и сыр - в них содержится белок, отвечающий за интоксикацию, на один килограмм веса человека.

- Отличным противовирусным и противовоспалительным средством являются продукты, богатые монолаурином. Например, кокосы. Во всех желтых и оранжевых продуктах, особенно в моркови и тыкве, содержатся важные нутриенты - витамин А и бетакаротины, которые стимулируют активность и пролиферацию клеток иммунной системы. Витамин Е из орехов, масел холодного отжима активизирует размножение клеток-защитников на фоне снижения окисления, - добавила Хохолкова.

Достаточное потребление воды, по мнению диетолога, также служит профилактикой против вирусов. А вот традиционные чай и кофе лучше заменить на травяные чаи.