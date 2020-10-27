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27.10.2020 14:58
Рубрика: Общество

Эксперт: Катастрофических последствий коронавирус для иммунитета не несет

Текст: Светлана Ментюкова

Заражение новой коронавирусной инфекцией не несет катастрофических последствий для иммунной системы человека, после заболевания она восстанавливается. Об этом в ходе своего выступления на форуме "Здоровое общество 2020" сообщил директор Санкт- Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит, и иммунная система восстанавливается, катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несет", - передает слова академика ТАСС.

Арег Тотолян также отметил, что существуют различные способы реабилитации, в том числе для восстановления иммунитета.

Ученый сообщил, что научному сообществу пока не понятны причины, по которым определенная группа людей не заболевает коронавирусом даже при многократном контакте с ним. "Мы пока еще не можем сформулировать, каковы биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", - рассказал Арег Тотолян на сессии "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

При этом он уточнил, что данный феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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