Эксперт: Катастрофических последствий коронавирус для иммунитета не несет

Заражение новой коронавирусной инфекцией не несет катастрофических последствий для иммунной системы человека, после заболевания она восстанавливается. Об этом в ходе своего выступления на форуме "Здоровое общество 2020" сообщил директор Санкт- Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

"Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит, и иммунная система восстанавливается, катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несет", - передает слова академика ТАСС.

Арег Тотолян также отметил, что существуют различные способы реабилитации, в том числе для восстановления иммунитета.

Ученый сообщил, что научному сообществу пока не понятны причины, по которым определенная группа людей не заболевает коронавирусом даже при многократном контакте с ним. "Мы пока еще не можем сформулировать, каковы биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", - рассказал Арег Тотолян на сессии "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

При этом он уточнил, что данный феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.