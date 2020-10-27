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27.10.2020 07:07
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал признаки прослушивания телефона

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего слежкой занимаются мошенники, близкие люди или конкуренты. О прослушке мобильного телефона может свидетельствовать его нетипичное состояние, рассказал директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Фото: istock
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Быстрая разрядка аккумулятора, перегрев гаджета, самопроизвольное включение и выключение аппарата - все это может быть признаком того, что вас прослушивают, отметил эксперт в интервью агентству "Прайм". Если вы обнаружили программу, которую сами не устанавливали, ее лучше удалить по той же причине. Однако эти же факты могут указывать и на работу вируса.

Мясоедов отметил, что если прослушкой занимаются мошенники, то предотвратить слежку помогут смена сим-карты, телефона, паролей и почты. Но смена телефона не поможет, если прослушивают родственники. Они с легкостью снова получат доступ к смартфону и установят на него шпионское ПО, предупредил специалист.

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