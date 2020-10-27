Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу

Россия может достичь плато по коронавирусу в начале декабря. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, - это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста", - приводит его слова ТАСС.

По его мнения, раньше других на плато выйдет ситуация в Москве, поскольку столица первой "включилась в эпидемический процесс".

Горелов напомнил, что на сегодня новой коронавирусной инфекцией переболело не более 1% населения Земли. Распространение заболевания замедлится, когда этот показатель достигнет 30%, а при 60-70% вирус станет сезонным. "Быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что в долгосрочной перспективе возможно прийти к нулевому приросту числа заражений в сутки.