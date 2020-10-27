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27.10.2020 19:09
Рубрика: Общество

Берегите себя и близких!

А коронавирус отступит весной. Эпидемиологи дают сценарии развития событий
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 244(8298)
Спад заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать ближе к концу весны, - такой прогноз дают эпидемиологи. А стабилизация количества ежедневных случаев - проще говоря, выход на плато - возможно уже на подходе. Прогноз при этом все же осторожный, оговариваются эксперты: слишком многое зависит от поведения людей, их готовности соблюдать ограничения - тогда к уже изрядно забытой бесковидной жизни удастся вернуться раньше.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Возможны разные варианты развития эпидемической ситуации, все зависит, в числе прочих причин, и от того, насколько активно включатся в инфекционный процесс вирусы других респираторных инфекций, в том числе и сезонные коронавирусы. "При благоприятном стечении обстоятельств процесс стабилизации может начаться уже весной. До этого периода еще могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости, - считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Процесс стабилизации занимает какое-то время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности. Ну а после периода плато начнется фаза снижения, это, предположительно, случится ближе к концу весны.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Именно так - волнообразно наступая и отступая - вела себя знаменитая "испанка", вирус гриппа H1N1, впервые накрывший планету в 1918 году. Пандемия тогда продолжалась два года с "передышкой" на летний сезон.

С COVID-19 прошлой весной цикл "подъем - плато - спад" занял три месяца - с марта по май. Но тогда по всей стране был введен почти полный карантин, а сейчас решено ограничиться локальными мерами. С другой стороны, нынешний простудный сезон мы "отработаем" по полной программе - к коронавирусу могут присоединиться грипп (причем нам грозят штаммы, с которыми население планеты еще не встречалось, а это дополнительные риски). Впрочем, надо отметить и положительные моменты: так, заболеваемость туберкулезом в этом году, по некоторым данным, снизилась - сказалось разобщение и ношение масок.

"Первая декада ноября должна расставить все по своим местам, - полагает Горелов. - Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней. После этого должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться, и только потом начинается спад". С Гореловым согласна и его коллега, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. "Россияне стали проявлять большую дисциплинированность и сознательность, лучше соблюдать меры профилактики, свою положительную лепту внесли также перевод части работников на удаленную занятость и внеплановые каникулы и частичный дистанционный режим учебы у школьников", - сказала Пшеничная. До выхода страны на плато, по ее мнению, должно пройти по меньшей мере полтора инкубационных периода, так что ждать осталось недолго - стабилизация должна наступить в ближайшую неделю-две. Но вряд ли стоит рассчитывать, что вирус отступит до весны.

11 вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции разрабатывается российскими учеными, три из них будут готовы ориентировочно к концу весны - началу лета 2021 года

В то же время в НИЦЭМ имени Гамалеи предполагают, что, возможно, выход на плато уже состоялся. "Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, уже на плато", - предположил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Власти по-прежнему не планируют действовать столь же радикально, как весной - ограничения местные власти вводят точечно. Ничего похожего на драконовские шаги - комендантский час, запрет удаляться от дома и собираться компаниями в гостях, которые вновь вводятся в европейских странах, у нас по-прежнему не планируются. Не будет рекомендаций и о повторном закрытии международного авиасообщения, наоборот, продолжаются переговоры о постепенном восстановлении авиасообщения с большим количеством стран - сейчас их 12. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила вчера, что при ухудшении ситуации введение дополнительных ограничений все же возможно.

Комендантский час, запрет ходить в гости - такие драконовские меры, как в Европе, у нас не планируются

Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: пока нет возможности провести массовую вакцинацию, альтернативы, по большому счету, у нас нет: только беречься, избегать скопления людей, а выходя "в свет" - соблюдать дистанцию и защищать себя маской.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Между тем вакцины на подходе. Те, кто не боится экспериментов, уже могут сделать прививку либо "Спутником V", либо записаться в добровольцы-испытатели векторовской вакцины "ЭпиВакКорона". В скором времени появится и вакцина номер три: ее сделали в знаменитом Институте имени Чумакова РАН. Начались ее клинические исследования на людях, и первые результаты обнадеживают. Соответственно в широкий оборот (если, конечно, все испытания завершатся успешно) "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" выйдут первыми - к следующему лету или чуть раньше. А следом подоспеет и третья, "чумаковская" вакцина.

Все препараты - разные. Гамалеевская - самая инновационная, но именно потому и наименее изученная. Вакцина от ГНЦ "Вектор" на предварительных этапах исследований показала почти полное отсутствие постпрививочных реакций - ее собираются предложить пожилым ослабленным людям и аллергикам. А третья, сделанная по тем же принципам, что большинство применяемых сегодня вакцин, эксперты называют "синицей в руке" - просто, надежно, недорого.

До конкретного выбора, чем прививаться (если, конечно, человек решит это сделать), остаются считанные месяцы. "РГ-"Неделя" собрала основные характеристики тройки лидеров - так легче сравнивать. Всего же в России разрабатывается более десятка вакцин от COVID-19.

Россияне стали проявлять большую сознательность - теперь в масках не только медики, но и жители городов. Фото: РИА Новости
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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