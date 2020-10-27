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27.10.2020 22:38
Рубрика: Власть

Эрдоган позвонил Путину по Карабаху

Текст: Кира Латухина
Президент Турции позвонил российскому коллеге. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, взаимодействие по Сирии и ливийскую проблематику.

Лидеры обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Путин выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями и все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Также президент России сообщил о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Главы государств договорились и дальше осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами, а также спецслужбами.

Лидеры предметно рассмотрели вопросы взаимодействия на сирийском направлении, отметив важность совместных усилий для выполнения договоренностей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Собеседники обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран-гарантов Астанинского процесса.

Путин и Эрдоган также затронули ситуацию в Ливии, включая перспективы нормализации обстановки и активизации мирных переговоров.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения Проблема Нагорного Карабаха

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