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Это будет монстр. Рассекречены характеристики следующего смартфона Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
27.10.2020,  
18:41

Продвинутая версия флагманского смартфона следующего поколения Galaxy S21 Ultra, выход которой может состояться в феврале-марте 2021 года, получит топовый чип Snapdragon 875 с поддержкой 5G и другие не менее впечатляющие характеристики, сообщают инсайдеры.

Речь идет, в частности, о 6,8-дюймовом дисплее AMOLED со сверхтонкими рамками, разрешением 2K и поддержкой частоты обновления 120 или даже 144 Гц, и камере с разрешением 108 Мп и четырьмя модулями. Фронтальная камера получит разрешение 40 Мп.

Определен самый надежный в мире смартфон на Android

Работать все это великолепие будет с аккумулятором емкостью 5000 мАч - вполне достойный показатель, позволяющий обеспечить не очень большую толщину корпуса и автономность. Также планируется, что он будет поддерживать быструю зарядка 60-66 Вт.

В странах Европы Snapdragon 875 может быть на заменен на собственный чип Samsung - Exynos 2100, однако вряд ли это заметно скажется на производительности.

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