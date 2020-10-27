Фальков: Более половины поступивших в российский вузы - отличники

Среди первокурсников в этом году стало больше отличников. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представляя ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы.

- Доля "отличников" растет, она выросла почти до 54 процентов от бюджетного приема, быстро увеличивается и число не просто отличников, но студентов с очень высоким качеством - 80+, что равнозначно школьной пятерке с плюсом, - сказал министр.

В целом изменилась пропорция платных и бесплатных мест. Если в 2019 году их соотношение было примерно 45 на 55. То сегодня соотношение - 36 на 64 процента. Бюджетных мест стало больше на 20 тысяч. А, значит, высшее образование стало доступнее.

Еще один важный момент нынешнего приема - снижение числа тех, кто поступал в вуз с невысокими баллами.

- Для нас важна "дельта": число вузов с высоким качеством приема должно расти, а тех, кто принимает абитуриентов с низкими баллами, уменьшаться. В этом году так и случилось, - отметил министр.

Группа вузов с низким качеством приема уменьшилась практически вдвое и сейчас составляет всего 5 процентов. По мнению министра, это связано со спецификой приема. Из-за пандемии ЕГЭ сдавали не все, а только те, кто планировал поступать в вузы, а значит, был мотивирован.