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27.10.2020 12:50
Рубрика: Общество

Фальков: Более половины поступивших в российский вузы - отличники

Текст: Мария Агранович
Среди первокурсников в этом году стало больше отличников. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представляя ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Доля "отличников" растет, она выросла почти до 54 процентов от бюджетного приема, быстро увеличивается и число не просто отличников, но студентов с очень высоким качеством - 80+, что равнозначно школьной пятерке с плюсом, - сказал министр.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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В целом изменилась пропорция платных и бесплатных мест. Если в 2019 году их соотношение было примерно 45 на 55. То сегодня соотношение - 36 на 64 процента. Бюджетных мест стало больше на 20 тысяч. А, значит, высшее образование стало доступнее.

Еще один важный момент нынешнего приема - снижение числа тех, кто поступал в вуз с невысокими баллами.

- Для нас важна "дельта": число вузов с высоким качеством приема должно расти, а тех, кто принимает абитуриентов с низкими баллами, уменьшаться. В этом году так и случилось, - отметил министр.

Группа вузов с низким качеством приема уменьшилась практически вдвое и сейчас составляет всего 5 процентов. По мнению министра, это связано со спецификой приема. Из-за пандемии ЕГЭ сдавали не все, а только те, кто планировал поступать в вузы, а значит, был мотивирован.

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