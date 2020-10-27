Фальков: Основой программы стратегического лидерства станут консорциумы

Одним из ключевых механизмов реализации программы стратегического академического лидерства станут консорциумы - добровольные объединения вузов с другими организациями. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, комментируя перечень поручений по итогам Госсовета, которые утвердил президент.

- Формирование консорциумов станет обязательным условием для участников программы лидерства, претендующих на получение одной из специальных частей гранта - для исследовательских или опорных университетов, - подчеркнул министр. - Членами консорциума могут стать вузы, НИИ, а также различные предприятия. Максимальное число участников консорциума не ограничено.

Кстати, для вузов практика сотрудничества с другими организациями не нова. Так, еще 2012 году в Томске была создана Ассоциация некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций": 7 университетов, 10 академических институтов и Томский научный центр СО РАН.

- Основная задача консорциума - стать связующим звеном между промышленностью, прикладной наукой, вузовской и академической средой, - рассказал председатель консорциума, ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. - Сегодня наука рождается в кооперациях, и мы понимаем: будущее - в объединении усилий вузов, академических институтов и промышленных партнеров.

Сейчас Томский консорциум - оператор масштабного проекта "Большой Томский университет", куда войду все вузы и НИИ Томска.

В рамках Большого университета уже запущены совместные аспирантские школы, есть большие планы на совместную приемную кампанию следующего года.

Напомним, программа стратегического академического лидерства рассчитана до 2030 года и направлена на поддержку вузов, которые будут готовить востребованных специалистов для экономики страны, участвовать в проектах по развитию соцсферы, в целом повышать конкурентоспособность российской науки и образования.