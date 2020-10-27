ФАС отложила решение о "едином операторе" 5G

Решение о создании совместного предприятия операторов связи для развития сетей 5G в России откладывается: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок рассмотрения их ходатайства до 21 декабря 2020 года. Об этом она сообщила на своем сайте.

Инициаторы ходатайства получили письмо с перечнем условий, которые они должны выполнить. "Этим решением антимонопольная служба направила в адрес лиц, участвующих в сделке, ряд условий, обязательных к выполнению для обеспечения конкуренции на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи", - пояснил замглавы ФАС Алексей Доценко. По его словам, решение по ходатайству ведомство примет после выполнения компаниями обозначенных условий.

Концепцию создания "единого оператора" для развития сетей 5G ранее позитивно оценили в Минцифры. Также государство выказывало готовность принять участие в СП, однако формат пока не определен.