ГД поддержала проект о едином номере "112" для вызова экстренных служб

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении единого номера "112" для вызова экстренных служб. Это приведет к тому, что помощь придет оперативнее, считают в нижней палате.

Сейчас такая система работает в 56 регионах, сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь ее предлагается распространить на всю территорию страны.

- Введение единого телефонного номера "112" позволит скоординировать работу экстренных служб и организовать оказание медицинской помощи гражданам, тушение пожаров и ликвидацию иных чрезвычайных ситуаций гораздо оперативнее, чем это происходит сегодня, - заявил в ходе обсуждения законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он также отметил, что звонок по единому номеру "112" будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если сим-карта отсутствует.

"Появляется возможность снизить размер ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций, а главное - выиграть дополнительное время для спасения человеческих жизней", - подчеркнул Пискарев.

Глава комитета сообщил, что в ряде регионов, в частности, в Московской, Калининградской, Ростовской, Амурской областях и Татарстане наработан положительный опыт интеграции экстренных служб - и его необходимо распространить на всю Россию.