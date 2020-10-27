Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что 124 человека в театре болеет коронавирусом - это и артисты, и техперсонал.

На заседании Совета по культуре и искусству Урин обратил внимание, что многие коллеги на Западе вообще не работают, Метрополитен-опера откроет свой сезон только осенью 2021 года.

"И то что сегодня нам дана возможность работать - это замечательно", - отметил глава Большого театра.

"В театре болеет на сегодняшний день 124 человека, то есть это 3 с лишним процента от работающих в Большом театре", - заявил Урин. Он уточнил, что это люди разных профессий - и артисты, и сотрудники технических цехов.

При этом, по словам гендиректора Большого театра, из-за болезни артиста был отменен с начала сезона всего один спектакль. "Все остальные спектакли состоялись, и состоялись при заполнении зрительного зала на 50 процентов", - сказал он.