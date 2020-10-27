Гендиректор "Российского экологического оператора" покинул свой пост

Генеральный директор публичной правовой компании "Российский экологический оператор" Илья Гудков покидает свой пост после завершения разработки федеральной схемы по обращению с отходами. Об этом объявили в Минприроды. Именно эта схема должна стать фундаментом для полноценной цифровизации "мусорной" отрасли и обеспечить ее прозрачность, добавили в ведомстве.

"Восемь месяцев - не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной, - объяснил Илья Гудков. - Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет - судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением".

Схема, составленная под руководством ушедшего в отставку Ильи Гудкова, будет утверждена в правительстве. На ее основе разработают детальный план для того, как реформа будет претворяться в жизнь.

"Организация работает в штатном режиме, - заверил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. - Компетенции и опыт Ильи Гудкова найдут свое применение в других отраслевых задачах. Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО".

Имя преемника Ильи Гудкова на посту гендиректора ППК РЭО пока не называется.