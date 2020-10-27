Головченко рассказал о тематике Всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание может состояться "в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания, которое состоялось у Александра Лукашенко.

По словам главы кабинета министров, в ближайшее время будет разработано распоряжение президента о формировании организационного комитета по подготовке и проведению ВНС. А затем, уточнил премьер, "оргкомитет внесет главе государства предложения по дате, формату и тематике мероприятия".

Что касается повестки дня, добавил Головченко, то ее планируется разделить на два масштабных тематических блока - вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Беларуси.

Комментируя текущую ситуацию на предприятиях страны, Роман Головченко дал понять, что "и вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался оппозицией, естественно, не состоялся". Отвечая на вопрос БЕЛТА, премьер констатировал, что "люди настроены на то, чтобы работать, реализовывать свои планы. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка".

Глава правительства особо отметил, что он не преувеличивает угрозу от провокационных призывов, которые артикулирует оппозиция. Но, тем не менее, он обратился и к тем, кто призывал трудовые коллективы к стачкам и забастовкам: "Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", - резюмировал Головченко.