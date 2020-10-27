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27.10.2020 11:06
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о Конституционном Суде

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила в заключительном чтении изменения в закон о Конституционном суде РФ. Меняются принципы формирования суда, а также дополняются его полномочия.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Эта инициатива была внесены президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Основного Закона.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников обратил внимание, что у Конституционного Суда появляется новое полномочие по рассмотрению внесенных проектов федеральных законов и законов субъектов Федерации. "Это очень правильно, поскольку часто бывает так, что закон принят и действует, а потом начинаются споры по поводу его соотношения с Конституцией", - пояснил он.

В целом благодаря новому закону в РФ появляются механизмы для предотвращения ряда кризисных ситуаций не только в политической, но и в экономической сфере, подчеркнул он.

Одобренные изменения касаются и "международной арены". Конституционный Суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. "Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит - интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - пояснял ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Указанные нормы не направлены на отказ от международных обязательств, а позволяют создать конституционно приемлемый механизм их исполнения, подчеркнул, в свою очередь, Павел Крашенинников.

Эта норма очень важна "применительно к ситуации по полуострову Крым, городу-герою Севастополь", прокомментировал эту норму депутат Олег Шеин, представляя позицию "СР".

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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Еще одно положение нового закона запрещает судьям КС высказываться публично - в том числе в СМИ и интернете - по вопросам, которые рассматриваются судом. Нельзя будет и критиковать в какой бы то ни было форме решения КС. При этом особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания, однако публиковать и ссылаться на него также нельзя.

Запрет публикации особых мнений необходим, чтобы избежать политизации конституционного процесса, объяснил Павел Крашенинников. Это сделано для того, чтобы каждое решение КС было "системное и цельное", подчеркнул парламентарий. "Оно не подвергается сомнению, его нельзя опротестовать, - заявил он. - В связи с этим необходимо, чтобы оно действовало беспрекословно".

Также новый закон разрешает назначать председателя КС и его заместителей не только из числа судей. Таким образом, ключевую инстанцию сможет возглавлять человек, который не только сведущ в праве, но и имеет политический опыт, считают в Госдуме.

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