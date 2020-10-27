Госдума приняла закон о правительстве

Госдума завершила работу надо новой редакцией закона о правительстве РФ. Благодаря этим изменениям у граждан появится возможность влиять на назначение министров и вице-премьеров через депутатов. То есть президент делегирует часть полномочий россиянам, подчеркнул на пленарном заседании глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Новый закон о правительстве заменит действующий документ от 1997 года. Инициатива была внесена Владимиром Путиным в развитие новых положений Конституции. Усиливается роль парламента при формировании правительства: члены кабинета министров будут утверждаться в Госдуме, за исключением глав силовых министерств и МИД (по их кандидатурам будут проходить консультации в Совфеде).

Володин выразил уверенность, что назначение членов кабмина через обсуждение в Госдуме повысит ответственность как министров, так и самих депутатов - за принимаемые совместно с правительством решения. "Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти - исполнительной и представительной", - заявил спикер.

Обсуждение кандидатур будет "происходить публично, фактически в прямом эфире", добавил глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Таким образом, депутаты, а вслед за ними и граждане будут знать, "что из себя представляет конкретный кандидат в министры, какая у него платформа, что он хочет сделать". Это значит, что общество будет видеть, кто именно будет заниматься конкретной отраслью, резюмировал глава комитета.

Среди новелл закона - порядок отставки кабмина: уход премьер-министра больше не влечет автоматическое увольнение и членов кабинета. То есть президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство. Документом также предусмотрены новые полномочия правительства по целому ряду направлений работы. Так, кабмин будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.

Важная норма касается защиты суверенитета - членам правительства запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Им, их супругам и несовершеннолетним детям нельзя открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках.

Назначение членов кабмина через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров и депутатов

Госдума также завершила работу над еще одним проектом из президентского пакета поправок - о работе Конституционного суда. Эта инстанция получила новое полномочие - рассматривать федеральные и региональные законопроекты, а не только законы. "Это очень правильно, поскольку часто бывает так, что закон принят и действует, а потом начинаются споры по поводу его соотношения с Конституцией", - пояснил Павел Крашенинников.

Одобренные изменения касаются и "международной арены". Конституционный суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов в случае противоречия положениям Конституции РФ. Таким образом, по словам Вячеслава Володина, "закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет".