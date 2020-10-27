Государство запускает цифровую платформу для экспорта

Экспортеры, вынужденные собирать кипы бумаг и обращаться в десятки различных инстанций, теперь смогут оформлять документы, не вставая из-за компьютера. Российский экспортный центр (РЭЦ) презентовал долгожданную цифровую платформу - "одно окно" для экспортеров.

Сейчас коммуникация экспортеров с регуляторами и другими вовлеченными в оказание господдержки организациями - это долго, сложно и запутанно, отмечает глава РЭЦ Вероника Никишина. "Экспортеру нужно самостоятельно обращаться в каждое ведомство для получения десятков бумажных документов - лицензий, сертификатов, деклараций. Это не способствует наращиванию экспорта", - констатирует она.

Платформа "Мой экспорт" должна решить эту проблему. Информационные системы Федеральной таможенной и налоговой служб, Торгово-промышленной палаты, центров поддержки экспорта в регионах и других организаций будут через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ) подключены к "одному окну". Любой документ, загруженный туда экспортером, будет сразу доступен всем, бумажные дубликаты больше не понадобятся.

Сейчас для получения выставочной субсидии, например, экспортеру требуется собрать девять документов только для оформления заявки, на что уходит не меньше двух недель. В "одном окне" теперь понадобится всего пять минут, чтобы заполнить одно заявление. Остальные данные подтянутся из его "цифрового профиля". Другой пример - после сдачи отчетности по транспортной субсидии экспортеру приходится ждать получения денег до 440 дней. "Мой экспорт" позволит сократить этот срок до 15 дней.

Экспортеры, особенно малые и средние, связывают с системой большие надежды. "Если там будут все заявленные ранее сервисы, это будет настоящий прорыв", - говорит Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров.

Платформа "Мой экспорт" заработает 26 ноября 2020 года. К 2021 году на ней будет 20 сервисов

Платформа заработает 26 ноября 2020 года. Первыми станут наиболее востребованные экспортерами сервисы - подтверждение нулевой ставки НДС, оформление субсидий, таможенных деклараций. В 2021 году заработает уже 20 сервисов.