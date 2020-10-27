Граждан начнут штрафовать за лишних кошек в квартире

Хозяин, который морит свою собаку голодом, а также любительница кошек, превратившая благоустроенную квартиру в грязный зверинец, в перспективе рискуют попасть под новую статью КоАП: им будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Соответствующую инициативу подготовило Министерство юстиции России. Оно предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях несколькими статьями, наказывающими в том числе за жестокое обращение с животными, а также несоблюдение требований к содержанию животных.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде Александр Шинкаренко напомнил, что в конце 2018 года был принят Закон "Об ответственном обращении с животными...". Он ввел в том числе требования к содержанию животных. Владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за животными: это не просто слова, а норма закона. Значит, если у хозяина постоянно воет голодная собака, на него вполне смогут составить протокол. Не за шум, а за собачье недоедание. Также человек обязан вовремя лечить животное, проверять здоровье питомца у ветеринаров.

В законе особо оговаривается, что предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Закон не определяет четкого числа, сколько можно, сколько нельзя содержать кошек. Но санитарные нормы достаточно объективны. В каждом случае будет решаться индивидуально, вышел человек за рамки правил или нет. Кстати, на практике судебным приставам нередко приходится выполнять судебные решения о расселении кошек из квартир, а порой дело даже доходит до выселения хозяек зверинцев.

Например, в Перми несколько лет назад судебные приставы выселили по решению суда из квартиры пенсионерку, жившую с 30 кошками. В этом году в Екатеринбурге суд постановил расселить 15 кошек, живших в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров.

Еще важная новация: за жестокое обращение с животными будет грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Санкции будут грозить в том случае, когда злые действия человека не дотягивают до УК. Скажем, никто не станет заводить уголовное дело за то, что гражданин просто пнул собаку. Но под КоАП такой поступок вполне может попасть.

"Введение административной ответственности за жестокое обращение с животными - мера вынужденная и крайне необходимая, - полагает организатор федеральной "горячей линии" по защите животных Дмитрий Гулиев. - К нам на "горячую линию" ежедневно поступает порядка ста звонков со всей страны, значительная часть - по фактам убийств и истязаний домашних питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том, что статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" появилась только в 2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется, это не так".