Граждане Чехии готовы ехать в Москву, чтобы сделать прививку от COVID-19

За те двадцать пять лет, что Андрей Константинов прожил в Чехии, он имел успехи на разных деловых площадках. Был удачливым хотельером, владел компанией по продаже билетов, занимался новыми технологиями в рекламном бизнесе. Но настоящая слава пришла к нему на днях: ежедневные интервью на популярных телеканалах, статьи в газетах, ураган комментариев в социальных сетях.

А все потому, что Константинов пообещал отправлять желающих сделать антиковидную вакцинацию в медицинские центры России. Ведь именно наша страна уже объявила о начале промышленного производства двух типов вакцин. Что же касается Чехии и других европейских государств, то там перспективы появления этой защиты пока просматриваются смутно, самые оптимистичные специалисты осторожно говорят о весне будущего года.

Первым неделю назад о проекте чешского предпринимателя с российскими корнями сообщила деловая газета "Господарски новины". Ее международный корреспондент Ондра Соукуп, взяв интервью у Андрея Константинова, конечно, не ожидал, что тем самым он откроет "ящик Пандорры". Идеей заинтересовались многие, а ее автор стал мгновенно знаменит. Желающие поехать на прививку в Москву звонят ему из разных городов Старого Света.

Прежде чем озвучить суть своего проекта, Андрей Константинов заключил договор с известной московской клиникой АО "Медицина", наладил партнерские отношения с рядом столичных отелей, а также выяснил возможность визовой поддержки для тех, кто в условиях карантина захочет совершить путешествие в нашу страну.

- Речь идет о разновидности так называемого медицинского туризма, - объясняет он. - Для людей, направляющихся на лечение, границы всегда открыты. Что же касается цены за такое путешествие, то она будет в пределах от шестисот до полутора тысяч евро. Сюда войдет стоимость авиабилета, проживания в отеле, медицинского наблюдения и самой вакцины. Рассматриваем возможность вип-пакетов с встречами-проводами в аэропортах, экскурсионной программой. Человек и Москву посмотрит, и от вируса себя защитит.

Представители официальной чешской медицины очень осторожно комментируют идею "Спутник-трип". Некоторые авторитетные специалисты, высоко оценивая вероятную эффективность российских препаратов, сами путешествия такого рода не считают разумными.

Свое отрицательное суждение по поводу проекта Константинова высказал и Роман Примула, два месяца назад назначенный министром здравоохранения. Однако, на днях он был замечен выходящим без маски из ресторана поздно вечером. Поднялся скандал: как это человек, посадивший всю страну на карантин, сам нарушает установленные им же правила? Премьер-министр Чехии в жесткой форме потребовал от пана Примулы немедленно уйти в отставку. Министр бросился искать защиты у президента, который как раз на завтра должен вручить Примуле высший орден Чехии. Но и Милош Земан отверг протянутую ему руку. В четверг здесь появится новый министр здравоохранения.

Напомним, что Чехия по-прежнему занимает верхние строчки в рейтингах заболевших коронавирусом на душу населения.