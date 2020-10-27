Хачанов теряет позиции в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов опустился на одну строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и сейчас занимает 18-е место.

На прошлой неделе Хачанов дошел до четвертьфинала на турнире в бельгийском Антверпене, но уступил британцу Даниэлю Эвансу - 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Переломный момент наступил на тай-брейке второго сета, когда Карен повздорил с судьей на вышке.

В топ-10 мирового рейтинга свои позиции сохранили Даниил Медведев (6) и Андрей Рублев (8). Медведев перед стартом турнира в Вене выразил надежду, что когда-то в десятку сильнейших заедет вся "русская тройка".

- Андрей немного напоминает мне меня прошлогоднего, если говорить о форме, результатах, которые он показывает, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Последние четыре турнира ATP, которые проходили в России, выиграли россияне, и это потрясающе. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, и однажды в топ-10 одновременно будут три российских теннисиста.