В Единой лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Накануне БК "Химки" в гостях уступил саратовскому "Автодору" со счетом 82:85.

Нынешний сезон складывается для подмосковной команды экстремально тяжело. Практически с самого старта химчан накрыла волна травм и коронавируса. В течение нескольких матчей главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис с трудом набирал необходимое количество человек для заявки. Сейчас лидеры постепенно возвращаются в состав, но, как отмечал перед игрой Куртинайтис, его подопечные "только на подходе к своей лучшей форме". Что неудивительно, ведь многие из химчан по месяцу не выходили на паркет.

Сыгранности и игровой практики не хватило "Химкам" и в Саратове. Что совершенно не повод проигнорировать выдающееся достижение лидера команды Алексея Шведа. На момент начала встречи у него было 2987 очков в 157 играх. То есть до юбилейного рубежа Алексею оставалось набрать 13 баллов. 31-летний игрок с легкостью перевыполнил эту норму, отметившись в игре 17 очками. Теперь у Шведа на счету 3004 очка. Трудно представить, что кто-нибудь в ближайшее время сумеет перекрыть достижения Алексея, особенно с учетом того, что Швед об окончании карьеры даже не задумывается. Для справки, у ближайшего преследователя в этой снайперской гонке, Виталия Фридзона - 2523 балла.

А днем ранее в Польше состоялся один из самых ярких матчей сезона, в котором краснодарский "Локомотив-Кубань" одолел "Зелена-Гуру" - 114:99. Тем самым "железнодорожники" обновили рекорд результативности в текущей "регулярке".

Здорово проявили себя легионеры краснодарцев. Американец Алан Уильямс выдал уже который по счету дабл-дабл (двузначные показатели по двум параметрам), набрав 34 очка и сделав 13 подборов. Всего балла Уильямсу не хватило, чтобы повторить клубный рекорд результативности, который принадлежит Мантасу Калниетису. Литовец между тем обновил рекорд сезона по количеству результативных передач: в Польше он их сделал 17. Чтобы прояснить значимость момента, отметим, что это всего лишь десятый случай в Единой лиге, когда игрок отдает 17 ассистов за матч.

Что касается других матчей, казанский УНИКС дома справился с красноярским "Енисеем" - 75:64. А вот встреча ЦСКА с "Нижним Новгородом", запланированная в тот же игровой день, отложена на неопределенный срок. Виной тому вспышка коронавируса в стане волжан, которые ранее отменили свой матч в баскетбольной Лиге чемпионов и ушли на карантин.